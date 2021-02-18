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Lenda do Manchester United, Ferguson fala sobre hemorragia: 'Tive medo de perder a memória'

Ex-treinador do clube recordou o episódio de 2018 à BBC. Ele terá um filme realizado pelo seu filho, que será lançado no dia 27 de maio...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 13:24
Crédito: AFP
Alex Ferguson comentou sobre a hemorragia cerebral sofrida em 2018. Em entrevista à "BBC", dois meses antes do lançamento do seu filme biográfico, o ex-treinador do Manchester United recordou o caso e disse ter temido perder a memória.
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- Perder a memória foi o meu maior medo depois de ter sofrido a hemorragia em 2018. Ao fazer este filme, tive a oportunidade de revisitar os momentos mais importantes da minha vida, bons e maus. Ter o meu filho Jason dirigindo o filme assegurou que fosse honesto e íntimo - admitiu.O filho do ex-comandante do United, Jason, foi quem realizou a produção do filme biográfico "Sir Alex Ferguson: Never Give In". A estreia ocorre no dia 27 de maio.
No Manchester United, Ferguson conquistou 13 vezes a Premier League, cinco Copa da Inglaterra, quatro Copa da Liga Inglesa, 10 Supercopa da Inglaterra, duas Liga dos Campeões, uma Recopa Europeia, uma Supercopa da Uefa, uma Copa Intercontinental e um Mundial de Clubes.

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