Lenda do Manchester United, Ferguson fala sobre hemorragia: 'Tive medo de perder a memória'

Alex Ferguson comentou sobre a hemorragia cerebral sofrida em 2018. Em entrevista à "BBC", dois meses antes do lançamento do seu filme biográfico, o ex-treinador do Manchester United recordou o caso e disse ter temido perder a memória.

- Perder a memória foi o meu maior medo depois de ter sofrido a hemorragia em 2018. Ao fazer este filme, tive a oportunidade de revisitar os momentos mais importantes da minha vida, bons e maus. Ter o meu filho Jason dirigindo o filme assegurou que fosse honesto e íntimo - admitiu.O filho do ex-comandante do United, Jason, foi quem realizou a produção do filme biográfico "Sir Alex Ferguson: Never Give In". A estreia ocorre no dia 27 de maio.