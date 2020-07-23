Lenda do Liverpool critica Kepa: 'Com este goleiro, o Chelsea não vai mais longe do que isso'

Kepa Arrizabalaga voltou a ser criticado no Chelsea. Após a derrota por 5-3 diante do Liverpool, Jamie Carragher, lenda dos Reds, aconselhou Lampard sobre seu goleiro. Para o ex-zagueiro, os Blues precisam contratar urgentemente. - O Chelsea não vai mais longe do que isso a não ser que mude o goleiro. E, mais uma vez, voltamos à questão do quão importante é essa posição. Esta situação me lembra muito o que Jurgen Klopp passou há dois anos. Frank Lampard já mostrou um bom trabalho, mas contratar defensores melhoraria ainda mais - disse na "Sky Sports".
- Basta ver o número de gols sofridos e, sendo totalmente honesto, muitos deles foram culpa do Kepa. Olhamos para os zagueiros e nenhum deles é fabuloso. Se quiserem lutar contra Liverpool e Manchester City vão ter de mudar essa situação na janela de transferências - completou.
Alguns rumores apontam que o Chelsea busca a contratação de André Onana, do Ajax. Com isso, Kepa pode ser vendido. Os Blues desejam recuperar o alto valor investido no goleiro espanhol.