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futebol

Lenda do Liverpool, Carragher elogia Rúben Dias: 'Grande jogador'

Zagueiro português foi contratado pelo Manchester City na última janela
de transferências em negociação que incluiu a ida de Otamendi para o Benfica...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 16:12
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Contratado pelo Manchester City na última janela de transferências, Rúben Dias vem impressionando com suas atuações. O ex-jogador e ídolo do Liverpol, Jamie Carragher, elogiou o zagueiro e destacou sua qualidade.​- Tenho gostado do Rúben desde que chegou, se encaixa no que a Premier League precisa. Individualmente, o Rúben é um grande jogador e está na idade certa para evoluir. Geralmente, o Manchester City contrata bem para a posição de zagueiro central - disse à "Sky Sports".Aposentado desde 2013, Carragher só atuou pelo Liverpool durante sua carreira. Pelos Reds, foram 737 partidas, quatro gols e 15 assistências.

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