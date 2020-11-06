Lenda do Liverpool, Carragher elogia Rúben Dias: 'Grande jogador'

Contratado pelo Manchester City na última janela de transferências, Rúben Dias vem impressionando com suas atuações. O ex-jogador e ídolo do Liverpol, Jamie Carragher, elogiou o zagueiro e destacou sua qualidade.​- Tenho gostado do Rúben desde que chegou, se encaixa no que a Premier League precisa. Individualmente, o Rúben é um grande jogador e está na idade certa para evoluir. Geralmente, o Manchester City contrata bem para a posição de zagueiro central - disse à "Sky Sports".Aposentado desde 2013, Carragher só atuou pelo Liverpool durante sua carreira. Pelos Reds, foram 737 partidas, quatro gols e 15 assistências.