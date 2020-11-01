Lenda da Inglaterra, Bobby Charlton é diagnosticado com demência

Um dia triste para o futebol inglês. Neste domingo, Bobby Charlton, considerado por muitos o maior jogador da história da Inglaterra, foi diagnosticado com um quadro de demência. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal The Telegraph e confirmada pela esposa do ex-jogador, Lady Norma.Atualmente aos 83 anos, Charlton já havia sofrido um baque neste ano. Lutando há anos contra um linfoma e também com um quadro de demência, o irmão mais velho de Bobby, Jack Charlton, morreu em julho, aos 85 anos.