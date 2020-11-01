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futebol

Lenda da Inglaterra, Bobby Charlton é diagnosticado com demência

Aos 83 anos, ex-meia do Manchester United e da Seleção Inglesa tem quadro de demência confirmado. Ele perdeu o irmão Jack, também ex-jogador, em julho deste ano...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 14:49

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 14:49
Crédito: Divulgação
Um dia triste para o futebol inglês. Neste domingo, Bobby Charlton, considerado por muitos o maior jogador da história da Inglaterra, foi diagnosticado com um quadro de demência. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal The Telegraph e confirmada pela esposa do ex-jogador, Lady Norma.Atualmente aos 83 anos, Charlton já havia sofrido um baque neste ano. Lutando há anos contra um linfoma e também com um quadro de demência, o irmão mais velho de Bobby, Jack Charlton, morreu em julho, aos 85 anos.
Pela Seleção Inglesa, Bobby Charlton venceu 106 partidas e foi um peça-chave na conquista da Copa do Mundo de 1966, a única do país. Na passagem de 17 anos pelo Manchester United, o jogador conquistou três títulos da liga, uma Copa da Europa e uma Copa da Inglaterra. Em comunicado oficial, o clube, onde Bobby permanece no conselho de administração, lamentou a doença.
- Todos no Manchester United estão tristes por esta terrível doença ter atingido Sir Bobby Charlton e continuamos a oferecer nosso amor e apoio a Sir Bobby e sua família.

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