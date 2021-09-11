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'Lembrete de por que é o Teatro dos Sonhos', declara CR7 após reestreia pelo United em Old Trafford

Craque português marcou duas vezes neste sábado na goleada sobre o Newcastle...
LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 13:54

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 13:54

Crédito: OLI SCARFF/AFP
A reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United não poderia ser melhor. Neste sábado, em Old Trafford, o português marcou dois gols contra o Newcastle e ajudou a equipe a golear os adversários por 4 a 1. Após a grande partida, o craque foi às redes sociais e publicou um texto para os torcedores dos Red Devils. Confira na íntegra:
+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester United"Meu retorno a Old Trafford foi apenas um breve lembrete de por que este estádio é conhecido como Teatro dos Sonhos. Para mim, sempre foi um lugar mágico onde você pode alcançar tudo o que deseja.
Junto com todos os meus companheiros de equipe e com o incrível apoio que sempre recebemos das arquibancadas, encaramos o caminho à frente com confiança e otimismo de que todos estaremos comemorando juntos no final. Orgulho de estar de volta ao Manchester. Unidos e jogando na Premier League mais uma vez, mas acima de tudo, feliz em ajudar a equipe!
Vamos, Diabos!"
+ Craque fora de campo: As vezes que Cristiano Ronaldo foi referência longe dos gramados

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