Lembra dele? Hugo Borges processa, faz acordo e entra na lista de credores do Vasco no Ato Trabalhista

A torcida do Vasco talvez nem se lembre, mas Hugo Borges é um centroavante revelado na base cruz-maltina. Mais um que deixou o clube sem receber tudo que lhe era devido. Hoje jogador do Corinthians, ele entrou com processo contra o clube formador, mas chegou a acordo e, agora, está na fila de credores do Ato Trabalhista.O início do processo foi ainda no final do ano passado. Nas últimas semanas, caberia ao clube de São Januário apresentar à justiça os comprovantes dos pagamentos reclamados. Eram salários e férias de diferentes anos, além de multas e outros encargos.