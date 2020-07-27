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Lembra dele? Hugo Borges processa, faz acordo e entra na lista de credores do Vasco no Ato Trabalhista

Centroavante foi revelado na base cruz-maltina, disputou uma partida pelo time principal, foi negociado com o Corinthians, mas deixou de receber valores do clube de São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 11:30

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 11:30

Crédito: Hugo Borges deixou o Vasco no ano passado rumo ao Corinthians (Rafael Ribeiro/ Vasco
A torcida do Vasco talvez nem se lembre, mas Hugo Borges é um centroavante revelado na base cruz-maltina. Mais um que deixou o clube sem receber tudo que lhe era devido. Hoje jogador do Corinthians, ele entrou com processo contra o clube formador, mas chegou a acordo e, agora, está na fila de credores do Ato Trabalhista.O início do processo foi ainda no final do ano passado. Nas últimas semanas, caberia ao clube de São Januário apresentar à justiça os comprovantes dos pagamentos reclamados. Eram salários e férias de diferentes anos, além de multas e outros encargos.
Os valores não foram revelados, mas o acordo foi considerado satisfatório para ambas as partes. Hugo Borges disputou apenas uma partida como profissional, em 2018. Deixou o clube em abril do ano passado e ainda tem 40% dos direitos econômicos ligados ao Cruz-Maltino. Do Corinthians, foi emprestado para o Jorge Wilsterman, da Bolívia, até agosto deste ano.
O Ato Trabalhista consiste num acordo da instituição, no caso o Vasco, com a Justiça especializada. Cabe ao clube pagar parcelas mensais, que são distribuídas aos credores nas respectivas proporções. O Cruz-Maltino, contudo, teve a exigência de pagamento suspensa no período da pandemia.

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