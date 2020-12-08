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Lembra dele? Cristian Borja, ex-Flamengo, é um dos atacantes com mais gols no mundo em 2020

Atacante, com passagem no Rubro-Negro em 2010, está na LDU e balançou as redes em 27 oportunidades na atual temporada...
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Publicado em 

08 dez 2020 às 18:12

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:12

Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores
Um nome tem sido manchete nos jornais esportivos do Eqaudor em basicamente todas as semanas. Cristian Martínez Borja, artilheiro da LDU, é um dos atacantes que mais balançou as redes em 2020 no mundo.
O jogador de 32 anos soma 27 gols em 35 partidas disputadas na atual temporada, o que dá uma média de 0,77 tento por partida. Ele, inclusive, é um dos dez atacantes em todo o mundo que mais balançaram a rede em 2020, atrás de nomes como Robert Lewandowski, Erling Braut Haaland e Romelu Lukaku.
Cristian Martínez Borja renovou o contrato com a Liga de Quito recentemente. Na equipe desde a metade de 2018, o novo vínculo com os equatorianos vai até dezembro de 2022.
Borja, inclusive, já jogou no Brasil. Com passagem pelas categorias de base do internacional, vestiu a camisa de Mogi Mirim, Guaringuetá, Caxias e Flamengo, em 2010. Depois, se aventurou na Europa e pelo México.

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