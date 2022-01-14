Lembra dele? Atacante Nani é anunciado como reforço de time da Série A do Campeonato Italiano

Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, o atacante Nani é o novo reforço do Venezia, da Série A do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira, a equipe anunciou a contratação do jogador através das redes sociais. O contrato do jogador é válido até junho de 2023.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

Aos 35 anos, Nani atuava pelo Orlando City, da MLS, onde somou 87 partidas e 31 gols marcados. Antes, também defendeu Sporting, Valencia, Lazio e Fenerbaçhe. O atacante chega com a missão de livrar o Venezia do rebaixamento. O time é atualmente o 17º colocado, com 17 pontos.

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