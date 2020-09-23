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Lembra dele? Aos 53 anos, Kazu quebra recorde de jogador mais velho da história do Campeonato Japonês

Atacante com passagem por clubes como Santos e Palmeiras (ainda na década de 80) jogou por 56 minutos na derrota por 3x2 para o Kawasaki Frontale, de Leandro Damião...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 15:24
Crédito: Kazu (direita chegou ao Yokohama FC em 2005 (Instagram/Yokohama FC)
Mesmo aos 53 anos de idade, Kazu Miura continua mostrando seu futebol por aí. E nesta quarta-feira (23), ele atingiu mais um recorde: o de jogador mais velho na história da 1ª divisão do Japão. Ele foi títular (e capitão) na derrota por 3x2 do Yokohama FC para o Kawasaki Frontale, clube de Leandro Damião.Kazu participou pouco do jogo: não finalizou e saiu aos 11 da etapa final, dando lugar a Koki Saito. Porém, quebrou o recorde que pertencia a Masashi Nakayama, que em 2012 fez partida pelo Consadole Sapporo aos 45 anos - o que já é o suficiente para ficar na história.
Ele já havia entrado em campo pelo Yokohama em temporadas recentes, mas a equipe disputava a 2ª divisão. Em 2020, o veteraníssimo atacante só participou de jogos da Copa da Liga do Japão.
Kazu tem uma longeva carreira, que começou nos anos 80 - e no futebol brasileiro: o japonês tem passagens por Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. Nos anos 90, foi para o Verdy Kawasaki (hoje Tokyo Verdy) e de lá passou por Genoa (Itália), Croatia Zagreb, Kyoto Sanga e Vissel Kobe - tudo isso até chegar ao Yokohama, em 2005. De lá, só saiu brevemente para empréstimo ao Sydney, da Austrália.
Agora, cabe a Kazu tentar quebrar um outro recorde: o de goleador mais velho da história da liga japonesa. A marca pertence a ninguém mais, ninguém menos que Zico, que balançou as redes aos 41 anos, em junho de 1994.

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