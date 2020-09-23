Lembra dele? Aos 53 anos, Kazu quebra recorde de jogador mais velho da história do Campeonato Japonês

Crédito: Kazu (direita chegou ao Yokohama FC em 2005 (Instagram/Yokohama FC)

Mesmo aos 53 anos de idade, Kazu Miura continua mostrando seu futebol por aí. E nesta quarta-feira (23), ele atingiu mais um recorde: o de jogador mais velho na história da 1ª divisão do Japão. Ele foi títular (e capitão) na derrota por 3x2 do Yokohama FC para o Kawasaki Frontale, clube de Leandro Damião.Kazu participou pouco do jogo: não finalizou e saiu aos 11 da etapa final, dando lugar a Koki Saito. Porém, quebrou o recorde que pertencia a Masashi Nakayama, que em 2012 fez partida pelo Consadole Sapporo aos 45 anos - o que já é o suficiente para ficar na história.

Ele já havia entrado em campo pelo Yokohama em temporadas recentes, mas a equipe disputava a 2ª divisão. Em 2020, o veteraníssimo atacante só participou de jogos da Copa da Liga do Japão.

Kazu tem uma longeva carreira, que começou nos anos 80 - e no futebol brasileiro: o japonês tem passagens por Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. Nos anos 90, foi para o Verdy Kawasaki (hoje Tokyo Verdy) e de lá passou por Genoa (Itália), Croatia Zagreb, Kyoto Sanga e Vissel Kobe - tudo isso até chegar ao Yokohama, em 2005. De lá, só saiu brevemente para empréstimo ao Sydney, da Austrália.