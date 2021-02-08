Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lemar e Herrara testam positivo para a Covid-19, e Atlético de Madrid chega a seis casos no elenco
futebol

Lemar e Herrara testam positivo para a Covid-19, e Atlético de Madrid chega a seis casos no elenco

Jogadores se juntam a João Félix, Carrasco, Hermoso e Dembélé, e viram desfalque no líder do Campeonato Espanhol. Colchoneros enfrentam o Celta de Vigo nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 14:40

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 14:40

Crédito: GABRIEL BOUYS/AFP
O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira que mas dois atletas testaram positivo para a Covid-19. Segundo o clube, os novo infectados são o volante Héctor Herrera e o atacante Thomas Lemar. Os jogadores já estão isolados em casa cumprindo quarentena.
+ Veja a tabela da La LigaO clube da capital, que lidera o Campeonato Espanhol, vive um princípio de surto no elenco. Com os casos desta segunda, os Colchoneros agora têm seis jogadores de fora por conta da doença. Anteriormente, João Félix, Dembélé, Carrasco e Hermoso testaram positivo.
+ Cristiano Ronaldo ganha chuteira inspirada em placa-mãe de computador. Veja fotos!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados