Lemar e Herrara testam positivo para a Covid-19, e Atlético de Madrid chega a seis casos no elenco

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O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira que mas dois atletas testaram positivo para a Covid-19. Segundo o clube, os novo infectados são o volante Héctor Herrera e o atacante Thomas Lemar. Os jogadores já estão isolados em casa cumprindo quarentena.

+ Veja a tabela da La LigaO clube da capital, que lidera o Campeonato Espanhol, vive um princípio de surto no elenco. Com os casos desta segunda, os Colchoneros agora têm seis jogadores de fora por conta da doença. Anteriormente, João Félix, Dembélé, Carrasco e Hermoso testaram positivo.