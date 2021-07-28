Leitores do LANCE! escolhem Welington como titular ideal para a lateral esquerda do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Em votação realizada nesta terça-feira (27), os leitores do LANCE! escolheram o lateral esquerdo Welington como o titular ideal para o São Paulo. A votação foi entre o jovem atleta e o experiente Reinaldo, e terminou com uma margem magra a favor do camisa 34 do Tricolor, que venceu com 53% dos votos, contra os 47% dos votos dados ao Reinaldo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Promovido da base ao profissional no final da última temporada, Welington estreou na última rodada do Brasileirão de 2020, contra o Flamengo. Desde então, o lateral vem acumulando boas atuações e, recentemente, tem sido escalado como o titular na ala esquerda em jogos importantes, como nas duas partidas das oitavas de final da Libertadores e na partida contra o Flamengo.

Do outro lado, Reinaldo é um dos jogadores mais importantes do atual elenco do São Paulo. No time desde 2018, após período de empréstimos, o atleta foi, inclusive, capitão da equipe em algumas ocasiões durante 2021. Além de sua importância moral, o camisa 6 é o principal assistente do time na temporada.

Na última partida do São Paulo, contra o Flamengo, no último domingo (25), Welington recebeu seu terceiro amarelo, ficando suspenso para a próxima rodada do Brasileirão, na qual o time joga um clássico contra o Palmeiras.

Com isso, Reinaldo deve ser titular no próximo sábado (31), mas pode, também, ser escalado na partida desta quarta-feira (28), contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A titularidade de Reinaldo diante do Cruz-Maltino seria uma estratégia importante para dar ao lateral uma sequência de jogos, retomando o ritmo após ficar no banco nas duas últimas partidas.Para 53% dos leitores do LANCE! que votaram na enquete, porém, Welington deve seguir como o titular da equipe. Mesmo que por uma margem pequena de vantagem, o resultado é um termômetro de como o jovem atleta vem ganhando admiração da torcida após boas atuações.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Vasco, pela partida ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão do confronto acontece na próxima quarta-feira (4), em São Januário.