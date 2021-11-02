Leipzig x PSG: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O RB Leipzig recebe, nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Em confronto do Grupo A da competição, que ocorre às 17h (de Brasília), as duas equipes encontram um jogo vital para a definição de vagas para o mata-mata.Veja a tabela da Champions

Sem pontos somados nos três jogos já disputados nesta Champions League, o RB Leipzig precisa da vitória contra o Paris Saint-Germain para sonhar com uma classificação. Mesmo com a dificuldade de chegar ao mata-mata, o time alemão ainda pode classificar-se para a Liga Europa.

- Obviamente, precisamos de pontos. Antes de um jogo como este, a preparação mental é extremamente importante. Mas a energia que os fãs trazem para o estádio amanhã também pode nos ajudar muito - disse Jesse Marsch, treinador do Leipzig.

Líder do grupo com sete pontos, o Paris Saint-Germain pode se aproximar na classificação caso chegue aos dez pontos em uma vitória contra o RB Leipzig nesta quarta-feira. Por enquanto, a equipe francesa planeja ir aos poucos até o mata-mata.

- Amanhã será um jogo difícil. Cada partida é diferente e sempre queremos fazer melhor. Leipzig é uma equipe muito física que vai dificultar as coisas para nós - disse Mauricio Pochettino, treinador do PSG.FICHA TÉCNICARB LEIPZIG x PSG - Champions League

Data e horário: 03/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)Árbitro: Andreas Ekberg (SUE)Assistentes: Mehmet Culum (SUE) e Stefan Hallberg (SUE)Onde assistir: HBO Max

RB Leipzig (Treinador: Jesse Marsch)Gulácsi; Mukiele, Simakan, Orbán e Angeliño; Laimer, Haidara, Nkunku, Olmo e Fosberg; André Silva.

Desfalques: Klostermann, Halstenberg, Saracchi e Brobbey (lesionado).

PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Herrera e Gueye; Di María, Neymar e Mbappé.