Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leipzig x PSG: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League
futebol

Leipzig x PSG: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Partida decisiva para definir uma possível eliminação do Leipzig e encaminhar a classificação do PSG para o mata-mata ocorre nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 15:51

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:51

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
O RB Leipzig recebe, nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Em confronto do Grupo A da competição, que ocorre às 17h (de Brasília), as duas equipes encontram um jogo vital para a definição de vagas para o mata-mata.Veja a tabela da Champions
Sem pontos somados nos três jogos já disputados nesta Champions League, o RB Leipzig precisa da vitória contra o Paris Saint-Germain para sonhar com uma classificação. Mesmo com a dificuldade de chegar ao mata-mata, o time alemão ainda pode classificar-se para a Liga Europa.
- Obviamente, precisamos de pontos. Antes de um jogo como este, a preparação mental é extremamente importante. Mas a energia que os fãs trazem para o estádio amanhã também pode nos ajudar muito - disse Jesse Marsch, treinador do Leipzig.
Líder do grupo com sete pontos, o Paris Saint-Germain pode se aproximar na classificação caso chegue aos dez pontos em uma vitória contra o RB Leipzig nesta quarta-feira. Por enquanto, a equipe francesa planeja ir aos poucos até o mata-mata.
- Amanhã será um jogo difícil. Cada partida é diferente e sempre queremos fazer melhor. Leipzig é uma equipe muito física que vai dificultar as coisas para nós - disse Mauricio Pochettino, treinador do PSG.FICHA TÉCNICARB LEIPZIG x PSG - Champions League
Data e horário: 03/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)Árbitro: Andreas Ekberg (SUE)Assistentes: Mehmet Culum (SUE) e Stefan Hallberg (SUE)Onde assistir: HBO Max
RB Leipzig (Treinador: Jesse Marsch)Gulácsi; Mukiele, Simakan, Orbán e Angeliño; Laimer, Haidara, Nkunku, Olmo e Fosberg; André Silva.
Desfalques: Klostermann, Halstenberg, Saracchi e Brobbey (lesionado).
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Herrera e Gueye; Di María, Neymar e Mbappé.
Desfalques: Verratti e Sergio Ramos (lesionados); Paredes e Messi (dúvidas).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados