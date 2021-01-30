Leipzig vence o Leverkusen e segue atrás na briga pela liderança

Crédito: Ronny HARTMANN / AFP

O RB Leipzig recebeu o Bayer Leverkusen na Red Bull Arena neste sábado, e saiu de seu estádio com a vitória. O gol de Nkunku no início da segunda etapa da partida foi o único do jogo, e fez o time de Julian Nagelsmann somar três importantes pontos no Alemão.

Veja a tabela do AlemãoFALTOU EMOÇÃOO primeiro tempo viu um jogo sem chances claríssimas por parte das duas equipes. O Leipzig, porém, explorou o ataque com jogadores ofensivos como Olmo, Nkunku e Sorloth, mas falhou em suas oportunidades de buscar abrir o placar.

LEVERKUSEN ATRÁSSe o Leipzig falhou em sua tentativas, o Bayer Leverkusen pouco tentou atacar, e ficou muito no setor defensivo. Apenas uma grande chance foi gerada pelo ataque da equipe visitante. Ainda assim, faltou muito ao Leverkusen para conseguir a vantagem.

NKUNKU MARCAApós um primeiro tempo sem gols, o Leipzig tratou de marcar já no início do segundo. A bola chegou em Christopher Nkunku, que parou a defesa do Bayer Leverkusen, conseguiu dribles, e finalizou com precisão para a baliza, marcando o primeiro do jogo.

CHANCE FINALNos últimos minutos da partida, o Leverkusen depositou as suas esperanças em Lucas Alario para empatar o jogo. Para a tristeza dos visitantes, o Leipzig tinha o goleiro Gulasci para impedir as chances. Ainda assim, o impedimento de Bellarabi foi marcado em uma chance de ouro do Bayer.