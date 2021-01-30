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futebol

Leipzig vence o Leverkusen e segue atrás na briga pela liderança

Vitória em casa por 1 a 0 mantém o Leipzig vivo na corrida pela liderança, ocupada pelo Bayern de Munique...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 16:28

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 16:28
Crédito: Ronny HARTMANN / AFP
O RB Leipzig recebeu o Bayer Leverkusen na Red Bull Arena neste sábado, e saiu de seu estádio com a vitória. O gol de Nkunku no início da segunda etapa da partida foi o único do jogo, e fez o time de Julian Nagelsmann somar três importantes pontos no Alemão.
Veja a tabela do AlemãoFALTOU EMOÇÃOO primeiro tempo viu um jogo sem chances claríssimas por parte das duas equipes. O Leipzig, porém, explorou o ataque com jogadores ofensivos como Olmo, Nkunku e Sorloth, mas falhou em suas oportunidades de buscar abrir o placar.
LEVERKUSEN ATRÁSSe o Leipzig falhou em sua tentativas, o Bayer Leverkusen pouco tentou atacar, e ficou muito no setor defensivo. Apenas uma grande chance foi gerada pelo ataque da equipe visitante. Ainda assim, faltou muito ao Leverkusen para conseguir a vantagem.
NKUNKU MARCAApós um primeiro tempo sem gols, o Leipzig tratou de marcar já no início do segundo. A bola chegou em Christopher Nkunku, que parou a defesa do Bayer Leverkusen, conseguiu dribles, e finalizou com precisão para a baliza, marcando o primeiro do jogo.
CHANCE FINALNos últimos minutos da partida, o Leverkusen depositou as suas esperanças em Lucas Alario para empatar o jogo. Para a tristeza dos visitantes, o Leipzig tinha o goleiro Gulasci para impedir as chances. Ainda assim, o impedimento de Bellarabi foi marcado em uma chance de ouro do Bayer.
SEQUÊNCIAApós a vitória, o RB Leipzig entra em campo contra o VfL Bochum, nesta quarta-feira, às 14:30 (de Brasília). O Leverkusen, por sua vez, volta à jogar nesta terça-feira, às 14:30 (de Brasília), contra o Rot-Weiss Essen. As duas partidas são válidas pela DFB Pokal, a Copa da Alemanha.

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