Leipzig vence o Augsburg e busca diminuir distância para a liderança do Alemão

Nesta sexta-feira, o RB Leipzig recebeu o Augsburg na Red Bull Arena em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe da casa venceu por 2 a 1 com gols de Dani Olmo e Christopher Nkunku, e viu o Augsburg descontar com Daniel Caliguri.
AMPLO DOMÍNIODurante toda a primeira etapa da partida, apenas uma equipe conseguiu mostrar um futebol ofensivo. O Leipzig foi superior ao Augsburg, que tentou se defender durante o tempo, chegando mais vezes ao ataque, e fornecendo mais chances de perigo.
PÊNALTI POLÊMICOEm jogada do Leipzig, um toque derrubou Mukiele, e o árbitro marcou pênalti. Dani Olmo bateu, e o goleiro Gikiewicz defendeu, mas após rever o lance, foi analisado que o arqueiro se adiantou. Ao bater novamente, Olmo marcou o gol em um chute forte.
MAIS UMCom o controle da primeira etapa, o Leipzig deixou o recado para o Bayern em seu segundo gol. Pressionando o Augsburg, a bola sobrou para Poulsen, que criou a jogada, não foi fominha, e deu a assistência para Nkunku, que marcou para o Leipzig.
DIMINUIA segunda etapa aparentava ser muito morna, mas ainda com o Leipzig superior em campo. Foi em uma jogada do Augsburg que o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Daniel Caliguri converteu, sem chances para o goleiro Gulácsi.
SEQUÊNCIAO RB Leipzig entra em campo pelas oitavas de final Champions League nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Liverpool na partida de ida. O Augsburg, por sua vez, entra em campo no próximo domingo, às 9:30h (de Brasília), para enfrentar o Bayer Leverkusen pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.