Leipzig vence Manchester City pela última rodada da Champions League e garante vaga na Liga Europa

O RB Leipzig venceu o Manchester City por 2 a 1 na Red Bull Arena pela sexta e última rodada do Grupo A da Champions League. O City, já classificado às oitavas de final, seguiu na liderança do grupo, enquanto o clube alemão ficou em terceiro lugar e garantiu a vaga à Liga Europa. Szoboszlai e André Silva marcaram para o Leipzig e Mahrez diminuiu para os ingleses.> Veja a classificação da Champions League

LEIPZIG NA FRENTEO RB Leipzig chegou com mais perigo e abriu o placar na primeira etapa. Aos 24 minutos, Laimer deu um lindo passe entre os zagueiros para Szoboszlai driblar o goleiro Steffen e chutar para o gol livre e colocar o time alemão na frente do marcador.

DEFENDE O LEIPZIGDiferente da primeira etapa, o Manchester City chegou com mais perigo no segundo tempo. A equipe de Guardiola apostou nas jogadas em profundidade com a entrada de Sterling. Porém, a marcação do Leipzig foi muito bem no jogo e conseguiu parar as jogadas do adversário.

LEIPZIG AMPLIA!O Leipzig seguiu tendo uma boa atuação no jogo e ampliou a vantagem no placar. Aos 26 minutos da segunda etapa, Forsberg recebeu na esquerda, carregou, pegou a defesa desorganizada e tocou para André Silva marcar o segundo do duelo.

CITY DIMINUIApesar de estar dois gols atrás do placar, o City ainda chegava com perigo no ataque. Aos 31 minutos, Zinchenko recebeu na esquerda e acertou um belo cruzamento que passou por toda área e achou Mahrez para diminuir a vantagem no placar de peixinho.

SEQUÊNCIAO RB Leipzig volta a campo no sábado para enfrentar o Borussia Monchengladbach, pela 15ª rodada da Bundesliga. Já o Manchester City também joga no sábado, mas enfrenta o Wolves, pela Premier League.