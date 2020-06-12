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futebol

Leipzig marca duas vezes no início e vence o Hoffenheim fora de casa

Com dois gols em diferença de dois minutos antes dos quinze minutos de partida, time de Julian Nagelsmann praticamente se assegura na próxima Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 20:49

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 20:49

Crédito: UWE ANSPACH / AFP
O RB Leipzig se recuperou do empate sofrido contra o lanterna Paderborn na última rodada e venceu o Hoffenheim, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Com dois gols de Dani Olmo no início da partida, o time de Julian Nagelsmann continua invicto desde a volta da Bundesliga.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
INÍCIO AVASSALADORCom 11 minutos de jogo, o RB Leipzig já vencia o time da casa por 2 a 0. Em dia de artilheiro, Dani Olmo abriu o placar em cobrança de pênalti, que foi marcada com a ajudar do árbitro de vídeo. O segundo gol saiu com assistência do capitão Marcel Sabitzer, que escorou de cabeça para o meio da área.
PRESSÃO INEFICIENTEApós sofrer os dois gols no início e ver a partida ser praticamente definida, o Hoffenheim não teve outra alternativa que não fosse sair para o jogo e se lançar ao campo de ataque. O time até chegou a assustar, mas não conseguiu sequer diminuir o marcador.
SITUAÇÃOCom a vitória, o RB Leipzig chegou aos 62 pontos,na terceira colocação. O clube agora está a somente um ponto do Borussia Dortmund, mas tem um jogo a mais. O Hoffenheim, que briga por uma vaga na Liga Europa, se mantém com 43 pontos, em sétimo.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o RB Leipzig enfrenta o Fortuna Düsseldorf, em casa, na quarta-feira. O Hoffenheim visita o Augsburg, também na quarta-feira.E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Yan Sasse fala sobre volta do Turco: 'Vitória pode nos dar ânimo a mais'Destaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na DinamarcaLesão grave pode tirar Grimaldo do Benfica no resto da temporada E MAIS:

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