Leipzig marca duas vezes no início e vence o Hoffenheim fora de casa

Crédito: UWE ANSPACH / AFP

O RB Leipzig se recuperou do empate sofrido contra o lanterna Paderborn na última rodada e venceu o Hoffenheim, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Com dois gols de Dani Olmo no início da partida, o time de Julian Nagelsmann continua invicto desde a volta da Bundesliga.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO

INÍCIO AVASSALADORCom 11 minutos de jogo, o RB Leipzig já vencia o time da casa por 2 a 0. Em dia de artilheiro, Dani Olmo abriu o placar em cobrança de pênalti, que foi marcada com a ajudar do árbitro de vídeo. O segundo gol saiu com assistência do capitão Marcel Sabitzer, que escorou de cabeça para o meio da área.

PRESSÃO INEFICIENTEApós sofrer os dois gols no início e ver a partida ser praticamente definida, o Hoffenheim não teve outra alternativa que não fosse sair para o jogo e se lançar ao campo de ataque. O time até chegou a assustar, mas não conseguiu sequer diminuir o marcador.

SITUAÇÃOCom a vitória, o RB Leipzig chegou aos 62 pontos,na terceira colocação. O clube agora está a somente um ponto do Borussia Dortmund, mas tem um jogo a mais. O Hoffenheim, que briga por uma vaga na Liga Europa, se mantém com 43 pontos, em sétimo.