Leipzig ganha série na internet sobre desafios de jovens jogadores

Crédito: Klostermann, que está desde 2014 no time, comemora gol do RB Leipzig (GEPA Pictures/Red Bull Content Pool

O RB Leipzig escreverá, nesta terça-feira, às 16h, mais um capítulo em sua história ao enfrentar o Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões. É a primeira vez que a equipe chega nesta fase e, pensando nisso, a Red Bull TV preparou uma série especial chamada “Signed or Released”, totalmente gratuita na internet para presentear os torcedores.

A produção é dirigida por Jeanny Gering e tem como protagonistas os jovens atletas da categoria de base, os quais superaram vários desafios para se tornarem atletas profissionais. São, ao todo, cinco episódios com cerca de 12 minutos cada e com legendas em português.

O objetivo principal do clube alemão é mostrar mais sobre o time e os bastidores, além de treinamentos físicos, preleções, momentos de lazer e a atuação de olheiros que pretendem garimpar talentos do time para outras equipes.