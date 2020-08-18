Leipzig ganha série na internet sobre desafios de jovens jogadores

O RB Leipzig escreverá, nesta terça-feira, às 16h, mais um capítulo em sua história ao enfrentar o Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões. É a primeira vez que a equipe chega nesta fase e, pensando nisso, a Red Bull TV preparou uma série especial chamada “Signed or Released”, totalmente gratuita na internet para presentear os torcedores.
A produção é dirigida por Jeanny Gering e tem como protagonistas os jovens atletas da categoria de base, os quais superaram vários desafios para se tornarem atletas profissionais. São, ao todo, cinco episódios com cerca de 12 minutos cada e com legendas em português.
O objetivo principal do clube alemão é mostrar mais sobre o time e os bastidores, além de treinamentos físicos, preleções, momentos de lazer e a atuação de olheiros que pretendem garimpar talentos do time para outras equipes.
O defensor Lukas Klostermann, que está no Leipzig desde 2014, é um desses exemplos de sucesso da formação de jovens pelo time. Ele, aliás, deve estar campo nesta tarde contra o PSG. Além dele, será possível ver na série Naod ‘Nani’ Mekonnen e Niclas Stierlin, que já treinaram na equipe principal, além de Nicolas Fontaine, atualmente na equipe B do Lyon.