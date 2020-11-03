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futebol

Leipzig espera aproveitar desfalques do PSG e vencer em revanche

PSG não irá poder contar com Neymar, Mbappé e Icardi para o duelo da Liga dos Campeões. RB Leipzig busca segunda vitória na fase de grupos e tenta afundar rival...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 13:56

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 13:56

Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP
O RB Leipzig recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Grupo H da Liga dos Campeões. O confronto é a reedição da última semifinal da Champions League em que os franceses se deram melhor. No entanto, a partida será disputada na Alemanha e o jogo promete ser chave para a classificação final das duas equipes no principal torneio europeu.
Apesar de vir de goleada sofrida para o Manchester United no torneio e de derrota contra o Borussia Monchengladbach no Campeonato Alemão, o técnico Julian Nagelsmann se mostra confiante e animado para o reencontro com o PSG.
- Estamos todos ansiosos e não temos que nos esconder. Se tivermos um grande dia, como contra o Atlético de Madrid, poderemos ter sucesso. A semifinal da Champions League nos mostrou que agimos com muita coragem nos primeiros 10 minutos, mas que o primeiro gol tirou essa coragem. Estaremos prontos na quarta-feira para jogar um futebol valente durante os 90 minutos.
Pelo lado francês, o técnico Thomas Tuchel enfrenta problemas para encarar o adversário, uma vez que não conta com Neymar, Mbappé e Icardi no comando de ataque. É provável que o treinador inicie a partir com Moise Kean de centroavante, além de Sarabia e Di María jogando pelos lados do campo.

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