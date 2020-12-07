Leipzig e Manchester United lutam por vaga nas oitavas da Champions

O RB Leipzig recebe o Manchester United em jogo decisivo por uma vaga nas oitavas da final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes possuem nove pontos no Grupo H e os Diabos Vermelhos entram em campo com a vantagem do empate para avançar de fase, enquanto só a vitória interessa para os alemães.
Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, afirmou que o time terá que ser agressivo e ofensivo para conquistar os três pontos e seguir no torneio.
- Vamos atacar agressivamente o Manchester United. Não vamos olhar para o último duelo. A situação do grupo é complicada para nós, assim como é para o United. Ambos precisam vencer na terça para seguir em frente. Queremos chegar a fase de eliminatórias.
Apesar do empate servir para a equipe visitante, o técnico Solskjaer só quer pensar na vitória e em fazer um bom jogo fora de casa.
- Precisamos de caráter, espírito e confiança para o jogo contra o Leipzig, um time que é muito bom em casa, mas que temos a convicção de que podemos ir lá e obter o resultado necessário para seguir em frente. Você sabe que tudo pode acontecer, então não podemos sentar e esperar por um empate. Não está no gene do time, do clube. Nós queremos jogar e vencer.
No primeiro confronto entre os clubes, o Manchester United conseguiu um resultado excelente ao vencer o RB Leipzig por 5 a 0, mas a partida desta terça-feira traz novos elementos e as equipes vivem um outro momento. Quem vencer, avança às oitavas de final e quem perder irá participar da Liga Europa.