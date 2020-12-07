futebol

Leipzig e Manchester United lutam por vaga nas oitavas da Champions

Ambas as equipes possuem nove pontos no Grupo H, mas Manchester United consegue avançar de fases com empate, enquanto time alemão precisa da vitória no duelo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 13:41

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:41

Crédito: No primeiro confronto, Manchester United dominou e venceu Leipzig por 5 a 0 (Anthony Devlin / AFP
O RB Leipzig recebe o Manchester United em jogo decisivo por uma vaga nas oitavas da final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes possuem nove pontos no Grupo H e os Diabos Vermelhos entram em campo com a vantagem do empate para avançar de fase, enquanto só a vitória interessa para os alemães.
Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, afirmou que o time terá que ser agressivo e ofensivo para conquistar os três pontos e seguir no torneio.
- Vamos atacar agressivamente o Manchester United. Não vamos olhar para o último duelo. A situação do grupo é complicada para nós, assim como é para o United. Ambos precisam vencer na terça para seguir em frente. Queremos chegar a fase de eliminatórias.
Apesar do empate servir para a equipe visitante, o técnico Solskjaer só quer pensar na vitória e em fazer um bom jogo fora de casa.
- Precisamos de caráter, espírito e confiança para o jogo contra o Leipzig, um time que é muito bom em casa, mas que temos a convicção de que podemos ir lá e obter o resultado necessário para seguir em frente. Você sabe que tudo pode acontecer, então não podemos sentar e esperar por um empate. Não está no gene do time, do clube. Nós queremos jogar e vencer.
No primeiro confronto entre os clubes, o Manchester United conseguiu um resultado excelente ao vencer o RB Leipzig por 5 a 0, mas a partida desta terça-feira traz novos elementos e as equipes vivem um outro momento. Quem vencer, avança às oitavas de final e quem perder irá participar da Liga Europa.

