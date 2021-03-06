Leipzig e Leverkusen vencem, Frankfurt fica no empate... veja resultados do sábado na Bundesliga

O sábado foi agitado na Bundesliga. Entre os resultados, RB Leipzig e Bayer Leverkusen venceram seus jogos. O Eintracht Frankfurt acabou apenas empatando. Confira a seguir os jogos das 11h30 (de Brasília).
Freiburg 0 x 3 RB LeipzigEm um jogo dominado por completo pelos visitantes, Nkunku abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Aos 18, Sorloth marcou. O atacante também deu assistência para Forsberg fechar o placar.Mönchengladbach 0 x 1 Bayer Leverkusen O único gol da partida foi marcado por Schick, aos 25 minutos do segundo tempo. Os donos da casa pressionaram, mas não conseguiram marcar. Com o resultado, visitantes podem terminar a rodada no G5.
Eintracht Frankfurt 1 x 1 Stuttgart Aos 23 do segundo tempo, Kalajdzic abriu o placar para os visitantes. Um minuto depois, Kostic deixou tudo igual e o placar terminou com um para cada lado.
Hertha Berlin 2 x 1 AugsburgLogo aos dois minutos de jogo, o Augsburg abriu o placar com Benes. Aos 17 do segundo tempo, Piatek deixou tudo igual. De pênalti, Lukebakio virou a partida aos 42.
Hoffenheim 2 x 1 WolfsburgBaumgartner abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Aos 23, Weghorst deixou tudo igual. Aos 41, Kramaric virou a partida. Nos acréscimos, Otavio ainda foi expulso e deixou os visitantes com um a menos.