  Leipzig e Leverkusen vencem, Frankfurt fica no empate... veja resultados do sábado na Bundesliga
Leipzig e Leverkusen vencem, Frankfurt fica no empate... veja resultados do sábado na Bundesliga

Caso Bayern de Munique não vença o Borussia Dortmund, equipe da Red Bull permanecerá na liderança...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 13:28

LanceNet

Crédito: Ralph ORLOWSKI / POOL / AFP
O sábado foi agitado na Bundesliga. Entre os resultados, RB Leipzig e Bayer Leverkusen venceram seus jogos. O Eintracht Frankfurt acabou apenas empatando. Confira a seguir os jogos das 11h30 (de Brasília).
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Freiburg 0 x 3 RB Leipzig​Em um jogo dominado por completo pelos visitantes, Nkunku abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Aos 18, Sorloth marcou. O atacante também deu assistência para Forsberg fechar o placar.Mönchengladbach 0 x 1 Bayer Leverkusen ​O único gol da partida foi marcado por Schick, aos 25 minutos do segundo tempo. Os donos da casa pressionaram, mas não conseguiram marcar. Com o resultado, visitantes podem terminar a rodada no G5.
Eintracht Frankfurt 1 x 1 Stuttgart Aos 23 do segundo tempo, Kalajdzic abriu o placar para os visitantes. Um minuto depois, Kostic deixou tudo igual e o placar terminou com um para cada lado.
Hertha Berlin 2 x 1 Augsburg​Logo aos dois minutos de jogo, o Augsburg abriu o placar com Benes. Aos 17 do segundo tempo, Piatek deixou tudo igual. De pênalti, Lukebakio virou a partida aos 42.
Hoffenheim 2 x 1 Wolfsburg​Baumgartner abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Aos 23, Weghorst deixou tudo igual. Aos 41, Kramaric virou a partida. Nos acréscimos, Otavio ainda foi expulso e deixou os visitantes com um a menos.

