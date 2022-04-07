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futebol

Leipzig e Atalanta empatam na ida das quartas da Europa League

Italianos e alemães ficam no empate e levam decisão para Bérgamo...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 15:55

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:55

Pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League, Leipzig e Atalanta ficaram no empate em 1 a 1 na RB Arena. Muriel marcou para os italianos e Orbán empatou para os alemães após duas grandes defesas de Musso (uma delas foi de um pênalti).GOLAÇO PARA ABRIR A CONTANenhuma das equipes tinha criado uma grande chance até os 17 minutos da etapa inicial, quando Muriel recebeu de Zappacosta e acertou uma bomba no ângulo esquerdo. A partir deste momento, o Leipzig começa a chegar mais ao ataque, e André Silva chega a desperdiçar uma boa oportunidade. Ao fim do 1° tempo, Pasalic ficou mano a mano com o goleiro, mas acabou acertando a trave.LEIPZIG EMPATOU NA MARRAAos 13 minutos do 2° tempo, o Leipzig teve um pênalti. André Silva foi para a bola e o goleiro Musso pegou. O português cabeceou para o outro lado do gol, mas o arqueiro fez um milagre. No lance seguinte, os alemães marcaram o gol de empate: levantamento na área e Orbán completou. A bola ainda passou por baixo das pernas de Musso e entrou.
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Na marca dos 37´, o Leipzig levou novo perigo com Szoboszlai que cabeceou a bola, que atingiu o travessão. os alemães pressionaram forte no final e Musso trabalhou forte, mas o placar ficou empatado em 1 a 1, no fim
VOLTA EM BÉRGAMOO jogo de volta acontece na próxima quinta, em Bérgamo, na Itália. O confronto está em aberto e qualquer vitória dá a classificação. Se tudo seguir empatado, haverá prorrogação ou pênaltis.
Crédito: LeipzigeAtalantaempatameconfrontoficaemaberto(RonnyHARTMANN/AFP

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