Leipzig e Atalanta empatam na ida das quartas da Europa League

Pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League, Leipzig e Atalanta ficaram no empate em 1 a 1 na RB Arena. Muriel marcou para os italianos e Orbán empatou para os alemães após duas grandes defesas de Musso (uma delas foi de um pênalti).GOLAÇO PARA ABRIR A CONTANenhuma das equipes tinha criado uma grande chance até os 17 minutos da etapa inicial, quando Muriel recebeu de Zappacosta e acertou uma bomba no ângulo esquerdo. A partir deste momento, o Leipzig começa a chegar mais ao ataque, e André Silva chega a desperdiçar uma boa oportunidade. Ao fim do 1° tempo, Pasalic ficou mano a mano com o goleiro, mas acabou acertando a trave.LEIPZIG EMPATOU NA MARRAAos 13 minutos do 2° tempo, o Leipzig teve um pênalti. André Silva foi para a bola e o goleiro Musso pegou. O português cabeceou para o outro lado do gol, mas o arqueiro fez um milagre. No lance seguinte, os alemães marcaram o gol de empate: levantamento na área e Orbán completou. A bola ainda passou por baixo das pernas de Musso e entrou.