Leipzig bate Atalanta fora de casa e vai às semis da Europa League

O Leipzig bateu a Atalanta na tarde desta quinta e avançou às semifinais da Europa League, pelo placar de 1 a 0. Nkunku foi quem marcou o gol da classificação.LEIPZIG NA FRENTEOs donos da casa começaram atacando logo no início com Zappacosta, que obrigou Gulacsi a fazer uma boa defesa. Aos 18 minutos, Laimer invadiu a área e deixou Nkunku na cara do gol. O francês ainda contou com a ajuda da trave para abrir o marcador para o time alemão.
O Leipzig ainda teve outra boa oportunidade na marca dos 41' com Laimer que acertou a trave.
MATANDO O JOGOLaimer continuava levando perigo na 2ª etapa. Após ganhar em dividida, Laimer ficou sem ângulo e ainda assim, finalizou e a bola passou perto. Nkunku também chegou a ter uma boa chance. A partir da metade do 2° tempo, a Atalanta passou a pressionar um pouco mais. para buscar o gol de empate, mas aos 41 minutos, Nkunku sofreu pênalti em dividida com o goleiro Musso e converteu a cobrança, para ampliar e fechar a conta.
ESPERANDO PELO RIVALO Leipzig espera pelo vencedor de Baraga x Rangers nas semifinais da Europa League.