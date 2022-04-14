Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leipzig bate Atalanta fora de casa e vai às semis da Europa League

Alemães eliminam equipe italiana em Bérgamo e vão para a semifinal...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:40

LanceNet

O Leipzig bateu a Atalanta na tarde desta quinta e avançou às semifinais da Europa League, pelo placar de 1 a 0. Nkunku foi quem marcou o gol da classificação.LEIPZIG NA FRENTEOs donos da casa começaram atacando logo no início com Zappacosta, que obrigou Gulacsi a fazer uma boa defesa. Aos 18 minutos, Laimer invadiu a área e deixou Nkunku na cara do gol. O francês ainda contou com a ajuda da trave para abrir o marcador para o time alemão.
O Leipzig ainda teve outra boa oportunidade na marca dos 41' com Laimer que acertou a trave.
+Imprensa internacional repercute o falecimento de Rincón
MATANDO O JOGOLaimer continuava levando perigo na 2ª etapa. Após ganhar em dividida, Laimer ficou sem ângulo e ainda assim, finalizou e a bola passou perto. Nkunku também chegou a ter uma boa chance. A partir da metade do 2° tempo, a Atalanta passou a pressionar um pouco mais. para buscar o gol de empate, mas aos 41 minutos, Nkunku sofreu pênalti em dividida com o goleiro Musso e converteu a cobrança, para ampliar e fechar a conta.
ESPERANDO PELO RIVALO Leipzig espera pelo vencedor de Baraga x Rangers nas semifinais da Europa League.
Crédito: Nkunku marcou o gol da classificação do Leipzig (MIGUEL MEDINA/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados