Leicester x Tottenham: saiba onde assistir e as prováveis escalações

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Após ser derrotado para o Chelsea e sair do G4, o Leicester encara o Tottenham neste domingo, às 12h (horário de Brasília), com o sonho de conquistar uma vaga na próxima Champions League. Por outro lado, os Spurs buscam a vitória visando vaga na Europa League.Foco

- Nossa concentração está em vencer o jogo. Se nós alcançarmos 69 pontos e não chegarmos na Champions League, seremos muito infelizes. O staff trabalhou duro e os jogadores tiveram uma temporada fantástica. Estamos focados no que podemos fazer, lutando contra dois grandes times europeus e veremos como vamos terminar - disse Brendan Rodgers, técnico do Leicester.

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Momento ruim

Já o Tottenham vive um péssimo momento por conta dos resultados ruins na Premier League e os rumores sobre uma possível saída de Harry Kane. Em dois dos últimos três jogos, os Spurs saíram de campo derrotados, estão em 7º lugar e visam ultrapassar o West Ham, mas devem contar com o tropeço dos Hammers.

Arsenal

Os Gunners entram em campo diante do Brighton neste domingo, às 12h (horário de Brasília). O time de Mikel Arteta vive um bom momento após quatro vitórias seguidas na Premier League e tem a chance de ultrapassar o maior rival de Londres na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA:Leicester x Tottenham

Data e horário: 23/5/2021, às 12h (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Onde assistir: ESPN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Castagne, Fofana e Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans e Thomas; Maddison; Iheanacho e Vardy

Desfalques: James Justin, Harvey Barnes, Cengiz Under e Jonny Evans (machucados)

TOTTENHAM (Técnico: Ryan Mason)Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier e Reguilon; Lo Celso e Hojbjerg; Bale, Alli e Son; Kane