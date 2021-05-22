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futebol

Leicester x Tottenham: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Foxes sonham com uma vaga na Champions League após saírem do G4, enquanto Spurs buscam vitória por vaga na próxima edição da Europa League...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 12:48
Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Após ser derrotado para o Chelsea e sair do G4, o Leicester encara o Tottenham neste domingo, às 12h (horário de Brasília), com o sonho de conquistar uma vaga na próxima Champions League. Por outro lado, os Spurs buscam a vitória visando vaga na Europa League.Foco
- Nossa concentração está em vencer o jogo. Se nós alcançarmos 69 pontos e não chegarmos na Champions League, seremos muito infelizes. O staff trabalhou duro e os jogadores tiveram uma temporada fantástica. Estamos focados no que podemos fazer, lutando contra dois grandes times europeus e veremos como vamos terminar - disse Brendan Rodgers, técnico do Leicester.
> Veja a tabela da Premier League
Momento ruim
Já o Tottenham vive um péssimo momento por conta dos resultados ruins na Premier League e os rumores sobre uma possível saída de Harry Kane. Em dois dos últimos três jogos, os Spurs saíram de campo derrotados, estão em 7º lugar e visam ultrapassar o West Ham, mas devem contar com o tropeço dos Hammers.
Arsenal
Os Gunners entram em campo diante do Brighton neste domingo, às 12h (horário de Brasília). O time de Mikel Arteta vive um bom momento após quatro vitórias seguidas na Premier League e tem a chance de ultrapassar o maior rival de Londres na tabela de classificação.
FICHA TÉCNICA:Leicester x Tottenham
Data e horário: 23/5/2021, às 12h (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Castagne, Fofana e Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans e Thomas; Maddison; Iheanacho e Vardy
Desfalques: James Justin, Harvey Barnes, Cengiz Under e Jonny Evans (machucados)
TOTTENHAM (Técnico: Ryan Mason)Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier e Reguilon; Lo Celso e Hojbjerg; Bale, Alli e Son; Kane
Desfalques: Ben Davies e Japhet Tanganga (machucados)

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