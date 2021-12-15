Leicester x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Apesar do surto de Covid-19 em ambos os elencos, Leicester e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Os dois clubes solicitaram o adiamento da partida, mas o pedido foi recusado. Com isso, as duas equipes duelam diretamente por posição e sonham com vaga em um torneio da Uefa na próxima temporada.FALA, CONTE- A situação não mudou muito. Alguns jogadores voltaram a treinar, enquanto outros seguem isolados, mas até os atletas que voltaram a treinar precisam de tempo para reencontrar uma boa condição física. Quando você tem Covid, a Covid não dura apenas 10 dias - reclamou o técnico do Tottenham.
> Veja a tabela da Premier League
DESFALCADOPelo lado do Leicester, o técnico Brendan Rodgers afimou que há problemas na montagem do elenco, uma vez que nove atletas estão ou com Covid-19 ou com lesões. O torcedor que for no King Power Stadium deve encontrar uma equipe desfigurada.
FICHA TÉCNICA:Leicester x Tottenham
Data e horário: 16/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Pereira, Soumare, Nelson e Thomas; Ndidi e Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall e Barnes; Daka
Desfalques: Jonny Evans, Caglar Soyuncu, James Justin e Wesley Fofana (machucados). Jannik Vestergaard, Ayoze Perez, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho, Hamza Choudhury e Filip Benkovic (Covid-19)
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Tanganga, Hojbjerg, Winks, Reguilon; Alli, Bergwijn; Kane
Desfalques: Cristian Romero (machucado). Bryan Gil, Emerson Royal, Son Heung-min, Oliver Skipp, Dane Scarlett e Lucas Moura (Covid-19)