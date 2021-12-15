Leicester x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Apesar do surto de Covid-19 em ambos os elencos, Leicester e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Os dois clubes solicitaram o adiamento da partida, mas o pedido foi recusado. Com isso, as duas equipes duelam diretamente por posição e sonham com vaga em um torneio da Uefa na próxima temporada.FALA, CONTE- A situação não mudou muito. Alguns jogadores voltaram a treinar, enquanto outros seguem isolados, mas até os atletas que voltaram a treinar precisam de tempo para reencontrar uma boa condição física. Quando você tem Covid, a Covid não dura apenas 10 dias - reclamou o técnico do Tottenham.