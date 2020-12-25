Leicester x Manchester United: saiba onde assistir e prováveis escalações

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Nada de descanso no fim de ano na Inglaterra. Neste sábado, o tradicional 'Boxing Day' agita a 15ª rodada do Campeonato Inglês com seis partidas. E um dos duelos mais aguardados será entre Leicester e Manchester City, que se enfrentam às 9h30 (de Brasília), no King Power Stadium.

+ Veja a tabela da Premier LeagueCom três vitórias nos últimos cinco jogos, o Leicester é o vice-líder da Premier League e sonha em reviver o conto da fadas da temporada 2015/16, quando foi campeão inglês pela primeira vez. E a grande aposta do técnico Brendan Rodgers é o atacante Jamie Vardy, que já marcou 11 gols na competição.

- Esta é uma temporada em que você sabe que vai acontecer (perder um jogo), todo mundo está procurando ganhar todos os jogos, mas sabemos que isso não pode acontecer. Então, é sobre não perder o entusiasmo quando você perde, e temos sido capazes de mudar a mentalidade muito rapidamente - disse o técnico do Leicester.

Já do lado dos Diabos Vermelhos, o técnico Ole Gunnar Solskjaer terá que rodar bem o time, já que no meio de semana o Manchester teve um jogo desgastante contra o Everton, pela Copa da Liga Inglesa. A grande dúvida fica para o ataque, com Cavani e Martial, heróis da vitória contra os Toffees, brigando por uma vaga.

- Entro em cada jogo pensando que podemos vencê-lo. Se é em casa ou fora, não importa no momento, embora contra o Everton tivéssemos alguns torcedores e o barulho fosse muito bom e agradável. Não é como costumava ser há um ano. Fora ou em casa, isso realmente não importa - disse Solskjaer.

+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!FICHA TÉCNICA

Leicester x Manchester United - Premier League - 15ª rodada

Data e horário: 26/12/2020, às 9h30 (de Brasília)​Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Ian Hussin e Dan RobathanOnde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMESLEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Fofana, Evans e Fuchs; Albrighton, Ndidi, Tielemans e Justin; Barnes, Vardy e Maddison.

Desfalques: Ricardo Pereira e Çaglar Söyüncü (lesionados).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Luke Shaw; McTominay, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.