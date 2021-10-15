  • Leicester x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Leicester x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes fazem duelo no King Power Stadium, pelo Campeonato Inglês, e lutam por coisas diferentes no momento. Leicester quer subir na tabela, enquanto United tenta a liderança...
LanceNet

15 out 2021 às 13:53

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 13:53

Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP
Chegou a hora da bola voltar a rolar no Velho Continente depois da Data-Fifa. Neste sábado, o Manchester United vista o Leicester, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no King Power Stadium, casa dos Foxes, às 11h (de Brasília).LEICESTERDepois de começar mal o campeonato, o Leicester tenta se recuperar a partir de agora. Até aqui, nas sete primeiras rodadas, os Foxes somaram apenas oito pontos. Na última partida, ainda antes da Data-Fifa, o time de Brendan Rodgers empatou com o Crystal Palace, fora de casa, em 2 a 2.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER UNITEDLiderados por Cristiano Ronaldo, os Diabos Vermelhos sonham com o título nacional, que não vem desde 2013. A equipe de Ole Gunnar Solskjaer, porém, vem sendo criticada, principalmente pelos dois tropeços nas últimas duas partidas, contra Aston Villa e Everton, respectivamente, ambas em casa.
FICHA TÉCNICA
Leicester x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês8ª Rodada​Data e horário: 16/10/2021, às 11h (de Brasília)​Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Lee Betts e Dan RobathanTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soÿüncü e Bertrand; Lookman, Choudhury, Tielemans e Barnes; Vardy e Iheanacho.
Desfalques: Fofana, Justin e Ndidi (lesionados); Vestergaard (dúvida).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf e Luke Shaw; McTominay, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Varane (lesionado); Fred e Cavani (indisponíveis após Data-Fifa); Rashford, Diallo e Maguire (dúvidas).

