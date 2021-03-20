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Leicester x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Equipes duelam neste domingo por uma vaga na semifinal da Copa da Inglaterra...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 14:42
Crédito: Divulgação Manchester United
Leicester e Manchester United duelam neste domingo por uma vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra. A partida será em jogo único, ou seja, quem vencer estará a uma partida da final.
Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, admitiu que a equipe tem de ter um cuidado defensivo a mais com Vardy.- Empatamos na Premier League contra eles e sabemos que temos que nos defender bem. Eles têm Vardy e Iheanacho, além da qualidade dos outros jogadores, nos passes de Tielemans, nas corridas de Perez. Portanto, sabemos que temos um jogo difícil pela frente.
Brendan Rodgers, treinador do Leicester, também falou sobre o que espera do confronto.
- É importante que entendamos suas qualidades. É uma equipe fabulosa com jogadores de qualidade real, mas temos que nos concentrar nas nossas próprias qualidades. Estamos saindo de uma atuação realmente completa no último fim de semana. Estávamos fortes defensivamente, tínhamos muita criatividade e fomos clínicos, e temos que olhar para trazer aquele jogo para as quartas de final.
FICHA TÉCNICALeicester x Manchester UnitedData e horário: 21/03/2021, às 14h (de Brasília)Local: King Power Stadium (Leicester, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESLeicester (Treinador: Brendan Rodgers)Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas; Perez; Iheanacho, Vardy
Manchester United (Treinador: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Matic; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood

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