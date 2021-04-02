Leicester x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Inglês. Neste sábado, o líder Manchester City tem um duro compromisso. O time de Guardiola encara o Leicester, que está em terceiro, fora de casa. O jogo acontecerá no King Power Stadium, às 13h30 (de Brasília).
O Leicester terá à disposição o atacante Kelechi Iheanacho, revelado pelo Manchester City, que acabou de ser eleito o melhor jogador da Premier League em março. Em três jogos, o nigeriano marcou cinco gols pelos Foxes.
- Estou muito satisfeito e honrado por ganhar este prêmio. É muito bom ser reconhecido, mas não o teria conseguido sem o apoio dos meus companheiros de equipa e do treinador - disse Iheanacho.
Líder da Premier League, o Manchester City não acredita em jogo fácil. O técnico Pep Guardiola elogiou o Leicester e disse que será um grande desafio para os Cityzens.
- Desde que o Brendan assumiu eles mudaram completamente. Na temporada passada, por causa da parada (Covid-19), eles tiveram uma chance incrível de se classificar para a Champions, mas não conseguiram. Eles têm uma chance novamente agora. Treinador top, jogadores top, um grande desafio para nós.
Leicester x Manchester CityCampeonato Inglês - 30ª rodada
Data e horário: 03/04/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Anthony Taylor Assistentes: Gary Beswick e Adam NunnOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Söyüncü, Evans e Fofana; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Praet e Castagne; Vardy e Iheanacho.
Desfalques: Justin e Barnes (lesionados); Maddison, Ricardo Pereira, Morgan e Ünder (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; De Bruyne, Rodri e Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.
Desfalques: Ninguém.