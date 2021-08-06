Leicester x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações da Supercopa da Inglaterra

Chegou a hora da bola rolar oficialmente na Terra da Rainha para a temporada 2021/22. Neste sábado, Leicester e Manchester City se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra, jogo que reúne os campeões da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês do ano anterior. A partida acontecerá no Estádio de Wembley, em Londres, às 13h15 (de Brasília).
LEICESTERO técnico Brendan Rodgers relembrou o fato de vencer a Copa da Inglaterra para ter o direito de disputar a Supercopa, mas fez questão de lembrar que ainda trata-se de pré-temporada.
- É um jogo fantástico para nós. Isso significa que ganhamos a Copa da Inglaterra. Quando você está na pré-temporada, seu objetivo é estar o mais próximo da preparação para o primeiro jogo da temporada e isso não muda. É uma ocasião maravilhosa e há algo lá no final dela - disse Rodgers.
MANCHESTER CITYAntes da partida, o técnico Pep Guardiola informou que não terá alguns jogadores considerados titulares, como De Bruyne. Outros nomes importantes, como Ederson, Foden, Walker e Sterling também não jogam. Anunciado na quinta-feira, porém, Jack Grealish estará no banco de reservas.
- Foden está lesionado ainda e não volta por agora. Kevin De Bruyne também está indisponível. Grealish já fica no banco amanhã contra o Leicester - disse Guardiola.
FICHA TÉCNICA
Leicester x Manchester CitySupercopa da InglaterraData e horário: 07/08/2021, às 13h15 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Ian Hussin e Neil DaviesTransmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Ricardo Pereira, Ndidi, Söyüncü e Bertrand; Albrighton, Tielemans, Soumaré e Barnes; Vardy e Iheanacho.
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; João Cancelo, Rúben Dias, Aké e Mendy; Fernandinho, Gündogan e Palmer; Mahrez, Bernardo Silva e Edozie.