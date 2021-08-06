Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leicester x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações da Supercopa da Inglaterra
Leicester x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações da Supercopa da Inglaterra

Campeões da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês se enfrentam para decidir o título de supercampeão da Terra da Rainha. Partida abre oficialmente a nova temporada no país...
LanceNet

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:36

Crédito: MATTHEW CHILDS, DAVE THOMPSON / POOL / AFP
Chegou a hora da bola rolar oficialmente na Terra da Rainha para a temporada 2021/22. Neste sábado, Leicester e Manchester City se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra, jogo que reúne os campeões da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês do ano anterior. A partida acontecerá no Estádio de Wembley, em Londres, às 13h15 (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22LEICESTERO técnico Brendan Rodgers relembrou o fato de vencer a Copa da Inglaterra para ter o direito de disputar a Supercopa, mas fez questão de lembrar que ainda trata-se de pré-temporada.
- É um jogo fantástico para nós. Isso significa que ganhamos a Copa da Inglaterra. Quando você está na pré-temporada, seu objetivo é estar o mais próximo da preparação para o primeiro jogo da temporada e isso não muda. É uma ocasião maravilhosa e há algo lá no final dela - disse Rodgers.
MANCHESTER CITYAntes da partida, o técnico Pep Guardiola informou que não terá alguns jogadores considerados titulares, como De Bruyne. Outros nomes importantes, como Ederson, Foden, Walker e Sterling também não jogam. Anunciado na quinta-feira, porém, Jack Grealish estará no banco de reservas.
- Foden está lesionado ainda e não volta por agora. Kevin De Bruyne também está indisponível. Grealish já fica no banco amanhã contra o Leicester - disse Guardiola.
+ Encaixamos Messi em 15 gigantes do futebol mundial. Veja como ficariam os times!FICHA TÉCNICA
Leicester x Manchester CitySupercopa da Inglaterra​Data e horário: 07/08/2021, às 13h15 (de Brasília)​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Ian Hussin e Neil DaviesTransmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Ricardo Pereira, Ndidi, Söyüncü e Bertrand; Albrighton, Tielemans, Soumaré e Barnes; Vardy e Iheanacho.
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; João Cancelo, Rúben Dias, Aké e Mendy; Fernandinho, Gündogan e Palmer; Mahrez, Bernardo Silva e Edozie.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados