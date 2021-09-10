  • Leicester x Manchester City: onde assisitir, horário e escalações do jogo da Premier League
Confronto válido pela quarta rodada da Premier League ocorrerá neste sábado na cidade de Leicester...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 13:41

LanceNet

10 set 2021 às 13:41
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Neste sábado, o Leicester City recebe, no King Power Stadium, na cidade de Leicester, o Manchester City em partida válida pela quarta rodada da Premier League. O confronto entre as duas equipes tem o seu início marcado para às 11h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês
O Leicester City encontra-se na nona colocação da Premier League após três partidas disputadas. Foram duas vitórias para a equipe de Brendan Rodgers e uma derrota, somando seis pontos no total. Contra os Cityzens, o time da casa terá um confronto direto.
O Manchester City, atual campeão inglês, tem o mesmo caminho do Leicester, vencendo duas partidas e perdendo uma nos três confrontos disputados. O time treinado por Pep Guardiola, porém, sai na frente por conta do seu saldo de gols.FICHA TÉCNICALEICESTER CITY x MANCHESTER CITY - Premier League - 4ª rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 11h (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Neil DaviesOnde assistir: ESPN Brasil
LEICESTER (Treinador: Brendan Rodgers)Schmeichel; Amartey, Vestergaard e Soyuncu; Ricardo Pereira, Tielemans, Ndidi e Thomas; Maddison e Barnes; Vardy.
Desfalques: Fofana e Justin (lesionados)
MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Scott Carson; Walker, Laporte, Rúben Dias e Cancelo; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, Grealish e Ferrán Torres.
Desfalques: De Bruyne (lesionado); Ederson e Gabriel Jesus (fora); Mendy (afastado)

Viu algum erro?
