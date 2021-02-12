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futebol

Leicester x Liverpool: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipes entram em campo neste sábado, pela 24ª rodada da Premier League...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:20
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Neste sábado, Leicester e Liverpool se enfrentam, no Leicester Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. O duelo promete grandes emoções, com as duas equipes buscando o topo da tabela.
Confira e simule a tabela da Premier League
O Leicester não poderá contar com James Justin, Ayoze Perez, Fofana, Praet e Morgan, lesionados. A boa notícia fica por conta do retorno de Ndidi, enquanto Barnes e Maddison também estão confirmados.Após três derrotas seguidas em casa, sendo uma goleada para o rival Manchester City, o Liverpool chega pressionado pelo resultado. Thiago Alcantara, com problemas físicos, ainda não está confirmado para a partida.
FICHA TÉCNICA: LEICESTER X LIVERPOOL Data e horário: 13/2/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Estádio: Leicester StadiumOnde assistir: Fox Sports
Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.
Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Thiago, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

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