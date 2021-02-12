Leicester x Liverpool: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Neste sábado, Leicester e Liverpool se enfrentam, no Leicester Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. O duelo promete grandes emoções, com as duas equipes buscando o topo da tabela.

O Leicester não poderá contar com James Justin, Ayoze Perez, Fofana, Praet e Morgan, lesionados. A boa notícia fica por conta do retorno de Ndidi, enquanto Barnes e Maddison também estão confirmados.Após três derrotas seguidas em casa, sendo uma goleada para o rival Manchester City, o Liverpool chega pressionado pelo resultado. Thiago Alcantara, com problemas físicos, ainda não está confirmado para a partida.