Leicester x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

Podendo assumir a liderança da Premier League, o Leicester recebe o Chelsea nesta terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília). Do outro lado, os Blues precisam da vitória para se aproximar do G4.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes da partida, Frank Lampard falou sobre a fase vivida pelo Chelsea e a necessidade de vitória.- Só precisamos considerar os jogos que temos pela frente, tentar vencê-los e nos esforçar para subir na tabela. Não estamos em uma posição ruim, tivemos um curto período ruim de forma, mas se conseguirmos somar as vitórias este mês, então o quadro vai mudar, como já aconteceu muito rapidamente nesta temporada.
FICHA TÉCNICA
Leicester x ChelseaData e horário: 19/01/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: King Power Stadium (Leicester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Leicester (Treinador: Brendan Rodgers)Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy
Desfalques: Praet (lesionado)
Chelsea (Treinador: Frank Lampard)Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Kovacic, Mount; Ziyech, Abraham, Hudson-Odoi
Desfalques: Kanté (lesionado)