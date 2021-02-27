Leicester x Arsenal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Vardy, carrasco do Arsenal, está em campo neste domingo (CATHERINE IVILL / POOL / AFP

O Leicester recebe o Arsenal pela Premier League neste domingo, às 9h (horário de Brasília), e busca roubar a vice-liderança do Manchester United. A equipe de Brendan Rodgers acabou de ser eliminada da Europa League e foca apenas no Campeonato Inglês para conquistar vaga na próxima edição da Champions League. Por outro lado, os Gunners tentam se aproximar da zona de classificação para competições europeias, mas seguem distantes.Resposta

- Vamos tentar responder. O jogo da Liga Europa está no passado. Estamos animados com o desafio contra o Arsenal e vamos buscar a vitória. Uma das grandes qualidades deste grupo é o poder de resposta, nós não ficamos muito tempo decepcionados. Nós estamos desafiando a hierarquia e nossa mentalidade é de competir - afirmou o técnico Brendan Rodgers, do Leicester.

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Carrasco

Mesmo sem Maddison em campo, o Leicester poderá contar com a presença de Jamie Vardy. O centroavante e artilheiro dos Foxes é um dos principais carrascos do Arsenal nos últimos anos e marcou 11 gols nas últimas 12 partidas em que esteve presente nos gramados diante dos Gunners. Inclusive, o atacante marcou o gol da vitória no primeiro turno.

FICHA TÉCNICA:Leicester x Arsenal

Data e horário: 28/2/2021, às 9h (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu e Castagne; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Mendy e Barnes; Vardy

Desfalques: James Justin, James Maddison, Ayoze Perez, Wesley Fofana, Dennis Praet e Wes Morgan (machucados)

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Partey e Xhaka; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang