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Leicester x Arsenal: onde assistir, horário e escalações da partida da Premier League

As raposas vão disputar os três pontos em casa contra os Gunners, que está uma posição abaixo da equipe na tabela do Campeonato Inglês
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Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 15:25
Crédito: AFP
Neste sábado, Leicester e Arsenal se enfrentam em partida válida pela décima rodada da Premier League. Ambas as equipes possuem os mesmo 14 pontos na competição e vão em busca de uma vitória para avançar na tabela. O confronto, no King Power Stadium, está marcado para às 08h30 (horário de Brasília).> Confira a tabela do Campeonato Inglês
LEICESTERO Leicester chega com moral após ter avançado de fase na Copa da Liga Inglesa na última partida. A equipe vem de bons resultados nos últimos jogos da temporada e não perde há 1 mês. As Raposas vão atrás de uma vitória em casa contra um adversário com os mesmos objetivos e na mesma situação na tabela.
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ARSENALO Arsenal vem de uma vitória sobre o Leeds na Copa da Liga Inglesa. A equipe busca uma vitória fora de casa, contra um adversário na mesma situação no campeonato, para poder subir de posição e se figurar na parte de cima da tabela.FICHA TÉCNICA
Leicester x Arsenal Premier League - 10º rodada
Data e horário: 30/10/2021, às 08h30Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Michael OliverOnde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Amartey, Soyuncu, Evans; Pereira, Soumare, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.
Desfalques: James Justin, Marc Albrighton e Wesley Fofana (lesionados).
ARSENAL (TÉCNICO: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Partey, Lokonga, Smith Rowe; Aubameyang, Lacazette.
Desfalques: Kieran Tierney e Xhaka (lesionados).

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