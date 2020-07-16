Leicester vence o Sheffield United e sonha com uma vaga na Champions

Crédito: Leicester vence o Sheffield United por 2 a 0 com gols de Ayoze Perez e Demarai Gray(CATHERINE IVILL/POOL/AFP

Nesta quinta, o Leicester venceu o Sheffield United por 2 a 0 com gols de Ayoze Perez e Demarai Gray e se aproximou de uma vaga na próxima Champions League. A equipe chegou aos 62 pontos e torce por um tropeço do Manchester United, que encara o Crystal Palace. Os visitantes, por sua vez, fazem uma ótima campanha e estão com 54.

Na penúltima rodada da competição, o Leicester enfrenta o Tottenham, em Londres, no domingo, às 12h (horário de Brasília). No dia seguinte, o Sheffield United recebe o Everton, no Bramall Lane, às 14h (de Brasília).

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Leicester comanda as açõesDesde o início da partida, o Leicester comandou as ações e tentou furar o bloqueio de uma das melhores defesas do campeonato. Aos 12, o artilheiro Vardy recebeu na área, mas chutou fraco para a defesa de Dean Henderson. Em mais uma chegada perigosa, Ayoze Perez chutou no canto, mas o arqueiro fez uma boa defesa e impediu que o adversário saísse na frente.

Tem estrela!Os donos da casa seguiam mandando no jogo e tendo oportunidades de abrir o placar. Aos 24, Tielemans fez boa jogada e bateu rasteiro, no canto, mas Henderson defendeu de forma segura. Cinco minutos depois, o jovem estreante Luke Thomas mostrou visão de jogo e acertou um belo passe para Ayoze Perez, que da entrada da área, chutou no canto direito e abriu o placar para o Leicester.

Schmeichel apareceNa etapa final, os donos da casa seguiram tendo mais chances de gol e oportunidades de ampliar a vantagem. O artilheiro Vardy recebeu na área , tirou o marcador da jogada e acertou a trave esquerda. Em outra boa chegada, Barnes, sem marcação, chutou rasteiro, para grande defesa de Henderson. Aos 17, no melhor momento dos visitantes, Egan desviou um cruzamento e Schmeichel fez ótima defesa, salvando o que poderia ser o gol do empate.