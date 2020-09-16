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futebol

Leicester se aproxima da contratação de Cengiz Ünder, da Roma

O atacante de 23 anos chegaria por um empréstimo com opção de compra...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 13:04
Crédito: Sergei Supinsky / AFP
O Leicester está muito próximo de contratar Cengiz Ünder. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante da Roma chegaria por um empréstimo com opção de compra por 27 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões).
A Roma está aberta a deixar o jogador sair. Com 23 anos, o turco perdeu espaço e não conseguiu garantir sua titularidade apesar do grande potencial. Desde 2017 no clube italiano, Ünder atuou em 88 partidas e marcou 17 gols.Brendan Rodgers, treinador do Leicester, procura reforços para o ataque e Ünder deve ser oficializado em breve. Os termos pessoais não são um problema e os clubes estão em negociações avançadas.

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