Leicester se aproxima da contratação de Cengiz Ünder, da Roma

O Leicester está muito próximo de contratar Cengiz Ünder. De acordo com Fabrizio Romano, o atacante da Roma chegaria por um empréstimo com opção de compra por 27 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões).

A Roma está aberta a deixar o jogador sair. Com 23 anos, o turco perdeu espaço e não conseguiu garantir sua titularidade apesar do grande potencial. Desde 2017 no clube italiano, Ünder atuou em 88 partidas e marcou 17 gols.Brendan Rodgers, treinador do Leicester, procura reforços para o ataque e Ünder deve ser oficializado em breve. Os termos pessoais não são um problema e os clubes estão em negociações avançadas.