Leicester recebe Arsenal em jogo decisivo pela Copa da Liga Inglesa

Arsenal e Leicester é o principal jogo da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, disputada em partida única na casa dos Foxes. O confronto está marcado para esta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), e promete muita intensidade entre duas equipes que podem brigar pelo primeiro título da temporada do futebol inglês.
Brendan Rodgers, técnico da equipe mandante, está confiante em seu elenco e não teme o duelo contra os Gunners.
- Vamos contar com o plantel este ano e precisamos dar tempo de jogo para alguns jogadores.A ideia é ir e ganhar o jogo e vamos colocar uma equipe para isso. Você só tem que jogar com quem está à sua frente.
O Chelsea também entra em campo pela competição, mas enfrenta o modesto Barnsley no Stamford Bridge, às 15h45 (horário de Brasília). O técnico Frank Lampard revelou que pretende usar o elenco principal e que deve promover as estreias de Thiago Silva e Ben Chilwell, mas não revelou quanto tempo cada um irá participar do jogo.
Além destes duelos, a Copa da Liga Inglesa também terá jogo do Everton, de Carlo Ancelotti, contra o Fleetwood, além de Newcastle e Morecambe no mesmo horário dos jogos anteriores. Mais cedo, às 15h (horário de Brasília) o Fulham recebe o Sheffield Wednesday, enquanto o Brighton viaja para encarar o Preston e o Burnley enfrenta o Millwall fora de casa.