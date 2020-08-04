futebol

Leicester pede R$ 561 milhões ao Chelsea por lateral esquerdo

Ben Chilwell tem contrato até 2024 e os Foxes não querem facilitar saída de jogador para time rival. Atleta tem interesse em transferência para jogar Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 10:01

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 10:01

Crédito: Ben Chiwell foi um dos grandes destaques do Leicester na temporada (Adrian Dennis/AFP
O Leicester não irá facilitar a saída de Ben Chilwell para o Chelsea e a equipe de Brendan Rodgers pede cerca de 90 milhões de euros (R$ 561 milhões) pelo lateral esquerdo, segundo o “The Mirror”. O inglês poderia se tornar o defensor mais caro da história após o Manchester United ter pagado 87 milhões de euros (R$ 370 milhões, na época) por Harry Maguire, também dos Foxes.O jogador quer se juntar ao time comandado por Frank Lampard, mas tem vínculo com o clube atual até 2024. O técnico do Chelsea não está satisfeito com as opções do plantel, como Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Ambos, inclusive, já foram especulados no mercado europeu e podem ter futuro em outra equipe na próxima temporada.
O fato do Leicester não ter se classificado para a Liga dos Campeões e tem deixado de embolsar um bom dinheiro pode favorecer os Blues neste período de crise financeira em que diversos clubes estão passando por problemas. As negociações devem seguir e os londrinos esperam por uma pedida menor por Chilwell.

