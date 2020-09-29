Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leicester monitora a situação de Kurt Zouma, do Chelsea

Após a chegada de Thiago Silva, zagueiro deve perder espaço nos Blues...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 11:41
Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Após o conhecido interesse do Everton, Kurt Zouma atrai mais uma equipe que deseja contar com seu futebol. De acordo com a imprensa inglesa, o Leicester pretende contratar o zagueiro.
Os Foxes desejam aproveitar a chegada de Thiago Silva, que fará Zouma perder espaço nos Blues. O francês sabe que seus minutos em campo diminuirão com a chegada do brasileiro. A "Le10Sport" informa que o Chelsea está disposto a vender Zouma pelo preço certo. Com contrato até 2023, os Blues desejam cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões) pelo francês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados