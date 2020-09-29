Leicester monitora a situação de Kurt Zouma, do Chelsea

Após o conhecido interesse do Everton, Kurt Zouma atrai mais uma equipe que deseja contar com seu futebol. De acordo com a imprensa inglesa, o Leicester pretende contratar o zagueiro.

Os Foxes desejam aproveitar a chegada de Thiago Silva, que fará Zouma perder espaço nos Blues. O francês sabe que seus minutos em campo diminuirão com a chegada do brasileiro. A "Le10Sport" informa que o Chelsea está disposto a vender Zouma pelo preço certo. Com contrato até 2023, os Blues desejam cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões) pelo francês.