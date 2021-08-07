Leicester marca de pênalti no fim, vence o Manchester City e conquista a Supercopa da Inglaterra

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22NA BOLA PARADAAinda com muitos desfalques por conta de Eurocopa e Copa América, o Manchester City não foi dominante como é de costume. No primeiro tempo, a melhor chance da equipe de Pep Guadiola foi com Gündogan, em cobrança de falta. O goleiro Schmeichel fez grande defesa para evitar o gol. MILAGRE DO GOLEIROPelo lado do Leicester, a equipe tomou bastante iniciativa e levou mais perigo ao gol dos Cityzens. A oportunidade mais clara foi nos minutos finais do primeiro tempo, com o artilheiro Vardy. Barnes recebeu na linha de fundo, cruzou para dentro da área e o camisa 9 bateu para enorme defesa do Steffen. PÊNALTI E LEI DO EXNa reta final da partida, quando tudo se encaminhava para uma decisão por pênaltis, o Leicester marcou o gol salvador. Aos 42 minutos, Aké se atrapalhou dentro da área, perdeu a bola para Iheanacho e derrubou o nigeriano. O juiz marcou a falta, que o próprio Iheanacho cobrou para marcar. + Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia