Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leicester marca de pênalti no fim, vence o Manchester City e conquista a Supercopa da Inglaterra
futebol

Leicester marca de pênalti no fim, vence o Manchester City e conquista a Supercopa da Inglaterra

Em jogo morno na capital inglesa, Foxes vencem com direito a lei do ex nos minutos finais e conquistam o troféu do torneio pela segunda vez em toda sua história...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 15:18

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 15:18

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O Leicester é campeão da Supercopa da Inglaterra. Neste sábado, em partida que abriu oficialmente a temporada na Terra da Rainha, os Foxes venceram o Manchester City em Wembley por 1 a 0. O gol foi marcado por Iheanacho, em cobrança de pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22NA BOLA PARADAAinda com muitos desfalques por conta de Eurocopa e Copa América, o Manchester City não foi dominante como é de costume. No primeiro tempo, a melhor chance da equipe de Pep Guadiola foi com Gündogan, em cobrança de falta. O goleiro Schmeichel fez grande defesa para evitar o gol. MILAGRE DO GOLEIROPelo lado do Leicester, a equipe tomou bastante iniciativa e levou mais perigo ao gol dos Cityzens. A oportunidade mais clara foi nos minutos finais do primeiro tempo, com o artilheiro Vardy. Barnes recebeu na linha de fundo, cruzou para dentro da área e o camisa 9 bateu para enorme defesa do Steffen. PÊNALTI E LEI DO EXNa reta final da partida, quando tudo se encaminhava para uma decisão por pênaltis, o Leicester marcou o gol salvador. Aos 42 minutos, Aké se atrapalhou dentro da área, perdeu a bola para Iheanacho e derrubou o nigeriano. O juiz marcou a falta, que o próprio Iheanacho cobrou para marcar. + Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia
BICAMPEÃOCom a conquista, o Leicester agora é bicampeão da Supercopa da Inglaterra, que reúne o vencedor da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês. A outra vez que os Foxes foram campeões foi em 1971, em cima do Liverpool.
SEQUÊNCIALeicester e ​Manchester City voltam a campo somente no próximo fim de semana, quando estreiam pelo Campeonato Inglês. No sábado (14), os Foxes recebem o Wolverhampton, enquanto os Cityzens visitam o Tottenham no dia seguinte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados