Leicester faz oferta pelo meia Lallana, do Liverpool

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Já pensando na próxima temporada, o Leicester, da Inglaterra, tem interesse em contratar o meia Lallana, do Liverpool. De acordo com o portal "Football Insider", os Foxes já fizeram uma proposta pelo jogador de 32 anos, que tem contrato até o fim da atual temporada.

O meio-campista chegou aos Reds em 2014, depois de se destacar pelo Southampton, onde foi revelado. Na atual temporada, o jogador atuou em 22 partidas, mas em boa parte saindo do banco de reservas.