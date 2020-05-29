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futebol

Leicester faz oferta pelo meia Lallana, do Liverpool

Jogador está em final de contrato com o clube de Anfield e não deve ter o vínculo renovado para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 19:55

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:55

Crédito: Reprodução
Já pensando na próxima temporada, o Leicester, da Inglaterra, tem interesse em contratar o meia Lallana, do Liverpool. De acordo com o portal "Football Insider", os Foxes já fizeram uma proposta pelo jogador de 32 anos, que tem contrato até o fim da atual temporada.
O meio-campista chegou aos Reds em 2014, depois de se destacar pelo Southampton, onde foi revelado. Na atual temporada, o jogador atuou em 22 partidas, mas em boa parte saindo do banco de reservas.
Lallana também fez parte da seleção inglesa e atuou 34 vezes com a camisa do English Team. O meia disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e a Eurocopa de 2016, na França.E MAIS:Em final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da JuventusPor fraude fiscal na Espanha, Diego Costa pode ser preso por seis mesesSporTV exibe documentário inédito no Brasil sobre craque Sadio ManéArsenal monitora a situação de Moussa Dembélé, do Lyon E MAIS:

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