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futebol

Leicester City acerta o empréstimo do turco Cengiz Under, da Roma

Ponta de 23 anos acerta por uma temporada; contrato possui cláusula de compra opcional...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 09:24
Crédito: Under reencontra velho amigo Çaglar Soyuncu na equipe (Divulgação/Leicester
O Leicester City anunciou oficialmente a chegada do ponta turco Cengiz Under, da Roma, em empréstimo de uma temporada. O contrato do jogador de 23 anos, que atua pelo lado direito do campo, possui uma cláusula de compra opcional.- Mal posso esperar para ir a Leicester e começar a treinar. Sempre quis jogar na Inglaterra e essa é uma grande oportunidade - disse Under, ao site do Leicester.
Na Roma desde 2017, Under entrou em campo 18 vezes na última temporada e marcou três gols. Além disso, já fez 21 jogos pela seleção da Turquia, com seis bolas na rede.
No Leicester, ele encontra um velho amigo no novo clube: Çaglar Soyuncu; ambos começaram a carreira no modesto Altinordu, que joga a 2ª divisão turca. Na sequência, Under foi para o Istambul Basaksehir e, de lá, assinou com a Roma.

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