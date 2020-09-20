Leicester City acerta o empréstimo do turco Cengiz Under, da Roma

Crédito: Under reencontra velho amigo Çaglar Soyuncu na equipe (Divulgação/Leicester

O Leicester City anunciou oficialmente a chegada do ponta turco Cengiz Under, da Roma, em empréstimo de uma temporada. O contrato do jogador de 23 anos, que atua pelo lado direito do campo, possui uma cláusula de compra opcional.- Mal posso esperar para ir a Leicester e começar a treinar. Sempre quis jogar na Inglaterra e essa é uma grande oportunidade - disse Under, ao site do Leicester.

Na Roma desde 2017, Under entrou em campo 18 vezes na última temporada e marcou três gols. Além disso, já fez 21 jogos pela seleção da Turquia, com seis bolas na rede.