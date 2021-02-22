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futebol

Leicester busca contratação de meio-campista do Lille na próxima janela

Boubakary Soumaré já foi sondado no Arsenal e observado por Manchester City, Manchester United e Milan, mas os Foxes estão na frente pela contratação...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 12:19

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:19

Crédito: AFP
O Leicester busca derrotar diversas equipes da Europa na luta pela contratação do volante Boubakary Soumaré, do Lille, segundo o “The Guardian”. O atleta está avaliado em torno dos 30 milhões de libras (R$ 226 milhões), mas por conta do término do seu contrato em 2022, os Foxes esperam diminuir o valor.O meio-campista está no radar do Manchester City, Manchester United e Milan, mas nenhuma das três equipes abordou o Lille para saber sobre a disponibilidade do jogador. Enquanto isso, Brendan Rodgers tenta reforçar seu plantel visando a disputa da próxima edição da Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
No setor, o Leicester já conta com N’Didi e Tielemans entre os titulares, além de Mendy, Choudhury e Amartey como opções no banco de reservas. O nome de Soumaré também já esteve ligado ao Arsenal, mas os Gunners não estão na disputa após as contratações de Thomas Partey e Odegaard.

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