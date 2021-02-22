Leicester busca contratação de meio-campista do Lille na próxima janela

O Leicester busca derrotar diversas equipes da Europa na luta pela contratação do volante Boubakary Soumaré, do Lille, segundo o “The Guardian”. O atleta está avaliado em torno dos 30 milhões de libras (R$ 226 milhões), mas por conta do término do seu contrato em 2022, os Foxes esperam diminuir o valor.O meio-campista está no radar do Manchester City, Manchester United e Milan, mas nenhuma das três equipes abordou o Lille para saber sobre a disponibilidade do jogador. Enquanto isso, Brendan Rodgers tenta reforçar seu plantel visando a disputa da próxima edição da Champions League.