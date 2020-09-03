Leicester anuncia a contratação de Castagne, que estava na Atalanta

O Leicester anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral Timothy Castagne, que estava na Atalanta, da Itália. O jogador de 24 anos chega para substituir Ben Chilwell, que foi para o Chelsea, nos Foxes. O ala assinou um contrato por cinco temporadas com o clube inglês. O Leicester não divulgou os valores pagos na transferência, mas, de acordo com a imprensa britânica, a equipe de Brendan Rodgers desembolsou 21,5 milhões de libras esterlinas (R$ 154 milhões) para levar o belga ao King Power Stadium.