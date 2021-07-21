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futebol

Lei do ex: Zagueiro Wellington Carvalho reencontra o CRB nesta quinta-feira

Em bom momento, o defensor espera ajudar o Coxa a derrotar o seu ex-time dentro do Couto Pereira...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 17:38
Crédito: Divulgação/Coritiba
O zagueiro Wellington Carvalho, atualmente no Coritiba, irá reencontrar seu ex-clube, o CRB, nesta quinta-feira, às 19h (Horário de Brasília) pela Série B. O camisa 34 atuou em 47 partidas com a camisa do time alagoano entre os anos de 2018 e 2019 e deixou saudades. No início da Série B, o zagueiro foi procurado pela diretoria do clube, mas acabou seguindo com o seu contrato com o Coxa.
O zagueiro de 28 anos foi anunciado pelo Coritiba em 26 de fevereiro deste ano e desde então, atuou 15 partidas e marcou 2 gols. Wellington já teve a experiência de ser campeão brasileiro da Série A enquanto jogava pelo Fluminense, time em que foi formado. Por conta disso e de sua experiência na Série B, o atleta tem a missão juntamente com os outros reforços de recolocar a equipe do Coxa na divisão de elite do futebol brasileiro.

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