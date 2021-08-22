Lei do ex: São Paulo pode reencontrar ídolo Hernanes contra o Sport

Crédito: Divulgação São Paulo FC

O duelo entre Sport e São Paulo, neste domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter um reencontro para lá de especial entre o volante Hernanes, principal contratação do Leão para a temporada, com o clube do Morumbi. Hernanes começou na base do São Paulo e se tornou ídolo ao fazer parte do título brasileiro de 2007 e 2008. O Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.

Em 2021, Hernanes entrou em campo nove vezes, sendo titular em apenas uma oportunidade, sem gols marcados. O último jogo do Profeta pelo Tricolor foi no dia 1º de junho, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho, em Teresina, no Piauí. Ele não foi relacionado nos últimos três jogos do Tricolor, contra Internacional, Bahia e Racing-ARG.

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