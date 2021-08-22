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futebol

Lei do ex: São Paulo pode reencontrar ídolo Hernanes contra o Sport

Volante, que se despediu do Tricolor nesta temporada, foi a principal contratação do Leão para o Campeonato Brasileiro e tem chances de enfrentar o clube do Morumbi #...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação São Paulo FC
O duelo entre Sport e São Paulo, neste domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter um reencontro para lá de especial entre o volante Hernanes, principal contratação do Leão para a temporada, com o clube do Morumbi. Hernanes começou na base do São Paulo e se tornou ídolo ao fazer parte do título brasileiro de 2007 e 2008. O Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.
Em 2021, Hernanes entrou em campo nove vezes, sendo titular em apenas uma oportunidade, sem gols marcados. O último jogo do Profeta pelo Tricolor foi no dia 1º de junho, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho, em Teresina, no Piauí. Ele não foi relacionado nos últimos três jogos do Tricolor, contra Internacional, Bahia e Racing-ARG.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA > Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloSem espaço na equipe de Hernán Crespo, Hernanes decidiu procurar a diretoria do Tricolor para uma rescisão amigável e se despediu com uma carta emocionante. Com um alto vencimento e sem conseguir atuar, as duas partes chegaram a acordo para a rescisão de contrato do ídolo, de 36 anos de idade. O vínculo iria até o final desta temporada. No começo desse mês, o volante foi anunciado como novo reforço do Sport. É a primeira vez que o jogador pernambucano está atuando profissionalmente em um clube do seu estado natal. Ele estreou na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na última semana.

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