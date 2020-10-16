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futebol

Lei do ex? Mateus Gonçalves quer manter retrospecto contra o Fluminense

Jogador que atuou por apenas oito vezes na equipe carioca em 2019 reencontrará seu ex-clube no sábado (17) defendendo o Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 14:20

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:20

Crédito: Divulgação/Ceará SC
No próximo sábado (17), a famosa "lei do ex" terá mais uma oportunidade de dar às caras na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje no Ceará, o atacante Mateus Gonçalves reencontrará o Fluminense, clube que defendeu em 2019, às 19h no estádio do Maracanã. E, medindo forças contra o tricolor carioca pela quarta vez na carreira, o camisa 7 do Vozão espera manter o bom retrospecto.
Pelo Ceará, o Raio, como é conhecido, enfrentou o Fluminense duas vezes na última temporada, logo após sua passagem pelas Laranjeiras. Na primeira, no Rio de Janeiro, as duas equipes empataram em 1 a 1. Na segunda oportunidade, Mateus já fez valer a lei do ex e marcou um dos gols cearenses na vitória sobre o tricolor por 2 a 0. Em 2018, quando defendia o Sport, o jogador ficou no 0 a 0 com o Flu.
Apesar de ter um bom retrospecto individual contra o Fluminense, Mateus Gonçalves não teve uma passagem satisfatória pelas Laranjeiras. Emprestado pelo Tijuana, o jogador acabou não recebendo muitas oportunidades e vestiu a camisa do clube tricolor em apenas oito partidas. Quatro meses depois da sua chegada, acertou a transferência para o Ceará, onde pôde mostrar seu futebol.
Em entrevista recente à 'Fox Sports', Mateus avaliou seu período no clube:
- Foi muito rápida a passagem. Não tive muitas oportunidades. O Ceará já tinha demonstrado o desejo de contar comigo antes e o jogador sempre quer jogar, ter o seu espaço. Entendi que era o momento de sair. O Fluminense é uma grande equipe, tinha um ótimo corpo técnico. Foi uma decisão pessoal. Optei por sair e seguir num outro clube.

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