Legnlet não sofre fratura e é esperado para jogo contra Napoli

O zagueiro Lenglet estará apto para jogar a partida da Liga dos Campeões contra o Napoli após realizar exames nesta segunda-feira e uma fratura ser descartada. O defensor lesionou a região da virilha no duelo contra o Alavés e deve fazer um tratamento por cerca de 10 dias para que não volte a apresentar problemas, segundo o “As”.
A recuperação deve se iniciar nesta semana e o francês terá aproximadamente uma semana para se preparar junto aos seus companheiros para o duelo mais importante dos catalães na temporada. A presença do jogador é importante, uma vez que a equipe não poderá contar com Vidal e Busquets por conta de suspensões no jogo de ida.
Devido às lesões, o Barcelona não pode se dar ao luxo de perder mais um atleta para a convocação contra o Napoli. Umtiti e Dembélé não devem se recuperar, enquanto Griezmann é esperado para aparecer na partida.