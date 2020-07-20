Legnlet não sofre fratura e é esperado para jogo contra Napoli

Crédito: Lenglet estará apto para duelo contra o Napoli pela Liga dos Campeões (Divulgação

O zagueiro Lenglet estará apto para jogar a partida da Liga dos Campeões contra o Napoli após realizar exames nesta segunda-feira e uma fratura ser descartada. O defensor lesionou a região da virilha no duelo contra o Alavés e deve fazer um tratamento por cerca de 10 dias para que não volte a apresentar problemas, segundo o “As”.

A recuperação deve se iniciar nesta semana e o francês terá aproximadamente uma semana para se preparar junto aos seus companheiros para o duelo mais importante dos catalães na temporada. A presença do jogador é importante, uma vez que a equipe não poderá contar com Vidal e Busquets por conta de suspensões no jogo de ida.