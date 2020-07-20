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futebol

Legnlet não sofre fratura e é esperado para jogo contra Napoli

Zagueiro francês saiu contundido da partida contra o Alavés, mas exames nesta segunda-feira trazem alívio para o técnico Quique Setién, que tem poucas opções no elenco...
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Publicado em 

20 jul 2020 às 14:56

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:56

Crédito: Lenglet estará apto para duelo contra o Napoli pela Liga dos Campeões (Divulgação
O zagueiro Lenglet estará apto para jogar a partida da Liga dos Campeões contra o Napoli após realizar exames nesta segunda-feira e uma fratura ser descartada. O defensor lesionou a região da virilha no duelo contra o Alavés e deve fazer um tratamento por cerca de 10 dias para que não volte a apresentar problemas, segundo o “As”.
A recuperação deve se iniciar nesta semana e o francês terá aproximadamente uma semana para se preparar junto aos seus companheiros para o duelo mais importante dos catalães na temporada. A presença do jogador é importante, uma vez que a equipe não poderá contar com Vidal e Busquets por conta de suspensões no jogo de ida.
Devido às lesões, o Barcelona não pode se dar ao luxo de perder mais um atleta para a convocação contra o Napoli. Umtiti e Dembélé não devem se recuperar, enquanto Griezmann é esperado para aparecer na partida.

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