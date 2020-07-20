Leganés empata com o Real Madrid e volta à segunda divisão espanhola

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após empate por 2 a 2 com o Real Madrid, o Leganés está de volta à segunda divisão da Espanha. O clube mandante até tentou, Gil e Assalé fizeram os gols, mas Sergio Ramos e Asensio garantiram que o placar terminaria igual.

NERVOSISMO ATÉ O FIMJá campeão, o Real Madrid não fez uma boa partida. Com isso, o Leganés encontrou espaços e teve grandes chances de vencer a partida, mas desperdiçou todas. O placar poderia ter sido diferente, mas o nervosismo pareceu pesar.

DE VOLTA Quando subiu, o Leganés estava há 87 anos sem jogar na elite do futebol espanhol. Agora, o clube da área metropolitana de Madrid voltará para a segunda divisão.

ZAGUEIRO ARTILHEIROCom o gol, Sergio Ramos chegou aos 100 gols por clubes. O zagueiro espanhol balançou as redes 97 vezes pelo Real Madrid e soma outros três gols pelo Sevilla, onde começou a carreira.