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futebol

Leganés empata com o Real Madrid e volta à segunda divisão espanhola

Clube precisava vencer os merengues para se manter na La Liga na próxima temporada...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:11

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 21:11
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Após empate por 2 a 2 com o Real Madrid, o Leganés está de volta à segunda divisão da Espanha. O clube mandante até tentou, Gil e Assalé fizeram os gols, mas Sergio Ramos e Asensio garantiram que o placar terminaria igual.
NERVOSISMO ATÉ O FIMJá campeão, o Real Madrid não fez uma boa partida. Com isso, o Leganés encontrou espaços e teve grandes chances de vencer a partida, mas desperdiçou todas. O placar poderia ter sido diferente, mas o nervosismo pareceu pesar.
DE VOLTA Quando subiu, o Leganés estava há 87 anos sem jogar na elite do futebol espanhol. Agora, o clube da área metropolitana de Madrid voltará para a segunda divisão.
ZAGUEIRO ARTILHEIROCom o gol, Sergio Ramos chegou aos 100 gols por clubes. O zagueiro espanhol balançou as redes 97 vezes pelo Real Madrid e soma outros três gols pelo Sevilla, onde começou a carreira.
PONTOS POSITIVOSApesar da fraca atuação, Zidane viu alguns jogadores fazerem uma boa partida. Com duas assistências, Isco foi o nome do jogo pelo clube merengue. Além disso, Asensio, que marcou um gol, também se destacou.

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