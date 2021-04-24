Leeds x Manchester United: onde assistir e as prováveis escalações

O Manchester United segue com o sonho de brigar pelo título da Premier League com o Manchester City e encara o Leeds neste domingo, às 10h (horário de Brasília). A equipe de Solskjaer ocupa a vice-liderança, mas vem de cinco vitórias consecutivas.Primeiro turno
- Aquele partida nós começamos de forma inacreditável e eu não espero o mesmo resultado. Nós estaremos fisicamente e mentalmente preparados. O Leeds já mostrou sua qualidade e deve nos causar problemas - avaliou Solskjaer.
> Veja a tabela da Premier League
Jogo grande
Além dos Diabos Vermelhos, o Leeds também vem de cinco jogos sem derrota. A equipe de Marcelo Bielsa conquistou três vitórias, sendo uma contra o Manchester City fora de casa, e empatou duas partidas diante do Chelsea e Liverpool, clubes que lutam pelo G4 da Premier League.
FICHA TÉCNICA:Leeds x Manchester United
Data e horário: 25/4/2021, às 10h (de Brasília)Local: Elland Road, em Leeds (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Struijk e Alioski; Costa, Phillips, Dallas e Harrison; Roberts; Bamford
Desfalques: Rodrigo e Adam Forshaw (machucados). Liam Cooper (suspenso)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Pogba, Bruno Fernandes e Greenwood; Cavani
Desfalques: Martial e Phil Jones (machucados)